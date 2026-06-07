Шевченко прокомментировал жуткий эпизод с Эриксеном и остановку матча Дания — Украина

Андрей Шевченко / © Associated Press

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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал досрочное завершение товарищеского матча Дания — Украина из-за жуткого эпизода с датским полузащитником Кристианом Эриксеном.

На 65-й минуте поединка 34-летний Эриксен потерял сознание. Арбитр сразу же приостановил встречу — врачи появились на поле и предоставили игроку медицинскую помощь.

После длительной паузы Кристиан пришел в сознание и покинул поле под аплодисменты зрителей. Затем арбитр, посовещавшись с тренерами и капитанами обеих сборных, принял решение завершить матч.

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"Во-первых, сегодня нет смысла говорить о футболе. Последнее из того, что я знаю — с ним все хорошо. Я очень хочу поблагодарить футболистов и тренера за их реакцию сегодня, то, что они поддержали, и весь стадион.

В таких ситуациях нужно думать только о жизни футболиста. Сейчас вся наша команда, я думаю, все люди в Украине вместе с семьей Кристиана, мы рядом с ним. Я очень надеюсь, что он выздоровеет, как нельзя лучше сейчас в этой ситуации, надо думать только об этом, молиться и быть всем вместе.

Хотел бы подчеркнуть, как наши фанаты повели себя, они поддержали. Благодарю всех, кто пришел поддержать команду и в такой трудный момент поддержал Кристиана. Это была очень правильная реакция от фанатов и команды.

Я думаю, что мы не будем говорить сегодня о футболе, потому что после таких моментов футбол отходит совсем на второй план. Сейчас мы должны думать только о том, чтобы с Кристианом было все хорошо", — сказал Шевченко в комментарии Megogo.

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Отметим, что летом 2021 года Эриксен пережил сердечный приступ во время Евро-2020. Кристиану удалось реанимировать на поле, после чего его доставили в больницу и позже установили кардиовертер-дефибриллятор.

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