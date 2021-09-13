Шевченко пророчат на замену Луческу в "Динамо": может принять команду уже зимой

Шевченко пророчат на замену Луческу в "Динамо": может принять команду уже зимой

Неожиданный инсайд.

Журналист Олег Ящук "взорвал" информационное пространство новостью о том, что бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить киевское "Динамо".

"Луческу, думаю, еще этот сезон отработает с "Динамо", а потом придет Андрей Николаевич Шевченко. Такой инсайд, что после Луческу будет Шевченко. Не знаю, было ли это где-то в СМИ, но я слышал от своих друзей", - сказал Ящук.

Эту информацию журналиста дополнил его коллега Сергей Болотников. При этом он не исключает, что рокировка на тренерской скамье "бело-синих" может случиться уже ближайшей зимой.

"Динамо" рассматривает вариант с тем, чтобы заменить Луческу на Шевченко из-за состояния здоровья первого. Летом следующего года или даже этой зимой.

Я могу подтвердить, что такие варианты рассматриваются, но немного опровергнуть в том плане, что у Шевченко есть варианты за границей, поэтому вариант с "Динамо" для него сейчас не приоритетен", - сказал Болотников.

Шевченко покинул сборную Украины 1 августа в после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

Луческу пришел в "Динамо" в 2020-м. Его контракт с киевским клубом действует до лета 2023 года.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку