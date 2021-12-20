Шевченко против Малиновского: где смотреть и ставки букмекеров на матч Серии А Дженоа - Аталанта

Шевченко против Малиновского: где смотреть и ставки букмекеров на матч Серии А Дженоа - Аталанта

Украинский коуч еще не выиграл ни одной встречи во главе "грифонов" в итальянском чемпионате.

Во вторник, 21 декабря, "Дженоа" Андрея Шевченко сыграет с "Аталантой" Руслана Малиновского в матче 19-го тура итальянской Серии A.

Поединок состоится на домашней арене генуэзцев "Стадио Луиджи Феррарис". Начало матча - в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что для экс-наставника сборной Украины это будет восьмой матч во главе "грифонов". Единственную победу Шевченко одержал в 1/16 финала Кубка Италии, минимально одолев "Салернитану".

А вот в чемпионате дела у Андрея идут плохо - в первых шести встречах под его руководством "Дженоа" потерпела пять поражений и однажды сыграла вничью.

Что касается Малиновского, то полузащитник сборной Украины в текущем сезоне 16 раз выходил на поле в составе "Аталанты" в Серии А, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Где смотреть матч Дженоа - Аталанта

На территории Украины поединок подопечных Шевченко против команды Малиновского в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO, являющийся официальным транслятором матчей Серии А.

Прогнозы букмекеров на матч Дженоа - Аталанта

Очевидным фаворитом этого противостояния являются "бергамаски". На победу "Богини" можно поставить с коэффициентом 1,46. Ничья - 4,75. Победа подопечных Шевченко оценивается коэффициентом 7,20.

После 18 туров "Дженоа" с 10 очками идет в зоне вылета из Серии А, расположившись на 18-м месте. От спасительной 17-й строчки команду Шевченко отделяют три балла.

"Аталанта" занимает четвертое место итальянского чемпионата в зоне Лиги чемпионов. Команда Джан Пьеро Гасперини набрала 37 пунктов.

В 20-м туре Серии А, который состоится уже после зимнего перерыва, "Дженоа" на выезде будет противостоять "Сассуоло", а Малиновский и Ко примут "Торино".

Читайте также:

Пятое поражение в шести матчах: "Дженоа" Шевченко уступила "Лацио" и осталась на дне Серии А

Моуринью захотел сделать подарок фанату, у которого остановилось сердце во время матча Серии А

Аутсайдер Серии А рискует досрочно покинуть высшую лигу Италии