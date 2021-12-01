Шевченко разгромно проиграл "Милану" у руля "Дженоа": шедевр Ибрагимовича со штрафного (видео)

Генуэзский клуб еще не побеждал под руководством украинского специалиста.
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел третий поединок во главе итальянского "Дженоа". В 15-м туре Серии А "грифоны" дома разгромно уступили "Милану" - 0:3.
"Россонери" повели в счете уже на 10-й минуте встречи. Златан Ибрагимович поразил сетку ворот генуэзцев шикарным прямым ударом со штрафного.
Перед самым перерывом гости укрепили свое преимущество - Джуниор Мессиас после рикошета в штрафной головой парашютом отправил мяч в сетку ворот Сальваторе Сиригу.
На 61-й минуте "Милан" сделал счет, разгромным - Мессиас оформил дубль. 30-летний бразильский нападающий мощно и точно пробил в дальний угол ворот "Дженоа".
- В первых двух поединках во главе генуэзского клуба Шевченко проиграл "Роме" Жозе Моуринью (0:2) и сыграл вничью с "Удинезе" (0:0). "Грифоны" идут в зоне вылета, занимая 18-е место с 10 очками после 15 туров.
- "Россонери" прервали серию из двух поражений подряд в Серии А: в предыдущих играх "Милан" уступил "Фиорентине" (3:4) и потерпел поражение от "Сассуоло" (1:3). "Красно-черные" находятся на втором месте в турнирной таблице, отставая на один балл от "Наполи" и опережая на одно очко "Интер".
- В 16-м туре Серии А команда Шевченко 5 декабря в гостях сыграет с "Ювентусом", а "россонери" днем ранее примут "Салернитану".