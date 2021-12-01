Шевченко разгромно проиграл "Милану" у руля "Дженоа": шедевр Ибрагимовича со штрафного (видео)

Шевченко разгромно проиграл "Милану" у руля "Дженоа": шедевр Ибрагимовича со штрафного (видео)

Генуэзский клуб еще не побеждал под руководством украинского специалиста.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел третий поединок во главе итальянского "Дженоа". В 15-м туре Серии А "грифоны" дома разгромно уступили "Милану" - 0:3 .

"Россонери" повели в счете уже на 10-й минуте встречи. Златан Ибрагимович поразил сетку ворот генуэзцев шикарным прямым ударом со штрафного.

Перед самым перерывом гости укрепили свое преимущество - Джуниор Мессиас после рикошета в штрафной головой парашютом отправил мяч в сетку ворот Сальваторе Сиригу.

На 61-й минуте "Милан" сделал счет, разгромным - Мессиас оформил дубль. 30-летний бразильский нападающий мощно и точно пробил в дальний угол ворот "Дженоа".