Шевченко сыграет с Месси в благотворительном матче, чтобы помочь украинским беженцам

Шевченко сыграет с Месси в благотворительном матче, чтобы помочь украинским беженцам

В понедельник, 23 мая, бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко примет участие в благотворительном матче, организованном лучшим бомбардиром в истории Камеруна.

Встреча организует экс-футболист "Интера" и Барселоны Самюэль Это'О. Поединок проведут на Сан-Сиро с целью помощи беженцам из Украины.

Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

"Я сразу почувствовал близость Самюэля и этого проекта. Мы разделяем намерения создать мир, свободный от дискриминации. В такой момент я могу только отдать себя Украине и протянуть руку убегающим от ужаса и живущим в нем.

Поэтому я решил проработать этот вопрос и попытаться оказать многим семьям помощь в такой драматической и тяжелой ситуации», – цитирует Шевченко издание.

В матче примут участие Лионель Месси, Жулио Сезар, Хавьер Дзанетти, Франческо Тотти, Пауло Дыбала, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги, Уэсли Снейдер и другие известные футболисты.

Напомним, что сборная Украины по футболу стала чемпионом Дефлимпийских игр-2021, состоявшихся в бразильском городе Кашиас-ду-Сул.

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