Шевченко впервые прокомментировал свое увольнение из "Дженоа" и обратился к бывшим подопечным

Украинский специалист призвал игроков "грифонов" сохранить прописку в Серии А ради фанатов клуба.

Андрей Шевченко дал первый комментарий после своей отставки с должности главного тренера "Дженоа".

45-летний украинский специалист отметил, что вместе с тренерским штабом делал все возможное, чтобы достичь с "грифонами" результата. Шевченко простился с генуэзским клубом, а также обратился к футболистам с призывом попытаться спасти место в элитном дивизионе ради болельщиков, которые всегда страстно и преданно поддерживают команду.

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"За эти два месяца с моим штабом мы сделали все, что могли. Главное, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало, и я знаю, что могу это делать.

Прежде чем уйти, я скажу кое-что важное о "Дженоа". Я молодой тренер, но кое-чегодостиг в футболе, за свою карьеру видел много стадионов во всех уголках мира. Я никогда раньше не видел такого стадиона, как "Луиджи Феррарис": он необыкновенный, потому что болельщики "Дженоа" необыкновенные.

Вы должны попытаться спасти место в Серии А для них. За этих ребят, каждый раз создающих невероятную атмосферу и никогда не бросавших нас среди трудностей", - приводит слова Шевченко tuttosport.com.

Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года, подписав контракт до середины 2024 года.

Под руководством 45-летнего украинца "грифоны" провели 11 матчей, в которых одержали всего одну победу (в Кубке Италии над "Салернитаной"). В Серии А "грифоны" трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений после прихода Шевченко.

"Дженоа" имеет 12 очков и идет на предпоследней, 19-й позиции, в турнирной таблице Серии А. От спасительной, 17-й строчки, которая дает право остаться в элите итальянского футбола, генуэзцев отделяет шесть баллов.

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