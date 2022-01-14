Шевченко высказался о вылете от "Милана" в Кубке Италии и возможном увольнении из "Дженоа"

Шевченко высказался о вылете от "Милана" в Кубке Италии и возможном увольнении из "Дженоа"

"Грифоны" одержали только одну победу в 11 матчах под руководством украинца.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал поражение от "Милана" в 1/8 финала Кубка Италии.

"Мы играли хорошо, ребята приложили много усилий. Они продемонстрировали свои лучшие качества. Я думаю, что это был хороший матч. Мы пытались создавать моменты и контролировать игру. Я, конечно, не очень доволен результатом, но выступление было хорошим.

Я всегда рад вернуться сюда, на "Сан-Сиро", прием был фантастическим, и я благодарю болельщиков "Милана". Я также хочу поблагодарить болельщиков "Дженоа", которые приехали сюда, чтобы поддержать команду", - приводит слова Шевченко Football Italia.

Также 45-летний украинский специалист ответил на вопрос о его возможном увольнении в связи с неудовлетворительными результатами генуэзской команды.

"Я делаю свою работу день за днем. Мне 45 лет, я еще молод и набираюсь опыта. Жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений, я иду вперед, и мы сосредоточены на проекте. Сегодня ребята показали себя хорошо. Мы постепенно видим, как качество проявляется в результате работы на тренировках. Что касается меня, то я просто делаю свою работу каждый день. Затем клуб должен сообщить о своем решении", - сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что "Дженоа" может уволить Шевченко с должности главного тренера. СМИ писали, что в таком случае генуэзский клуб будет вынужден заплатить тренерскому штабу украинца около 20 млн евро за досрочное прекращение сотрудничества.

У Шевченко 11 матчей во главе "Дженоа" - одна победа (в Кубке Италии над "Салернитаной"), 3 ничьих и 7 поражений. В Серии А "грифоны" трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений под руководством украинца.

"Дженоа" имеет 12 очков и идет на предпоследней, 19-й позиции, в турнирной таблице Серии А. От спасительной, 17-й строчки, которая дает право остаться в элите итальянского футбола, коллектив Шевченко отделяет пять баллов.

Следующий матч генуэзцы проведут 17 января, когда в рамках Серии А встретятся в гостях с "Фиорентиной".

Читайте также:

Известный французский тренер отказался заменить Шевченко в "Дженоа" - СМИ

Придет спасать Шевченко: "Дженоа" договорилась о трансфере очередного новичка