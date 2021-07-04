Шевченко выступил перед болельщиками, которые встретили сборную Украины после возвращения c Евро-2020

Наставник "сине-желтых" поблагодарил фанатов, а они устроили овации главной футбольной команде страны.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе со своими подопечными поднялся на сцену после возвращения команды с Чемпионата Европы-2020, где "сине-желтые" впервые в истории дошла до 1/4 финала континентального форума.

Болельщики и журналисты устроили украинской сборной громкие аплодисменты и и исполнили национальный гимн, а затем кричали "Шева, Шева". После этого наставник "сине-желтых" взял слово.

"Спасибо огромное за эту поддержку. Я благодарен вам. Вы не понимаете, как это было важно, когда мы выходили на игры. Мы благодарим всех, кто поддерживал команду на стадионах. Всем тем, кто болел в Украине. Мы чувствовали вашу поддержку. Я хочу поблагодарить ребят за ту поддержку и самоотдачу, которую они показали. Слава Украине!" - сказал Шевченко.

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Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). В поединке 1/4 финала, который состоялся 3 июля на "Стадио Олимпико" в Риме, украинская сборная разгромно проиграла Англии (0:4).

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