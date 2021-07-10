Шевченко заказал персонализированные клюшки для гольфа: на них разместили украинский флаг

Шевченко заказал персонализированные клюшки для гольфа: на них разместили украинский флаг

Наставник "сине-желтых" уже отдыхает после Чемпионата Европы.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко похвастался набором клюшек для игры в гольф, которые он заказал после завершения выступлений своей команды на Евро-2020.

44-летний специалист опубликовал в сторис Instagram фото с полученным заказом. На снимке видно, что на клюшки нанесен украинский флаг.

"Так рад, что сыграю моим новым набором клюшек, персонализированным с украинским флагом", - подписал фото тренер украинской сборной.

instagram.com/andriyshevchenko

Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы. На предыдущих двух континентальных форумах "сине-желтые" не могли преодолеть групповой этап.

Команда Андрея Шевченко пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1).

(2:3), обыграли (2:1) и уступили (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме победили Швецию (2:1). В четвертьфинале Украина разгромно проиграла Англии (0:4).

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