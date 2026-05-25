Шифр на шортах и 15 лучей нокаутов: что означал образ Усика на бое против Верховена (фото)

Какое послание миру зашифровал Усик в своем боевом наряде у пирамид

В субботу, 23 мая, у подножия египетских пирамид в Гизе состоялся вечер бокса Усик — Верховен. Украинский боксер Александр Усик защитил титул WBC, отправив кикбоксера Рико Верховена в нокдаун в 11-м раунде поединка.

Образ Александра для выхода на это сражение, как и предыдущие выходы чемпиона, был построен на символизме и исторических отсылках. Он подчеркивал не только спортивный, но и культурный масштаб события. Концепция создавалась командой спортсмена в тесном сотрудничестве с Александром Усиком.

«Я не люблю, когда что-то делается просто для картинки. В образе для выхода должны быть душа, история и смыслы. Александр Македонский — выдающийся полководец, творец империи, победитель. А нам сегодня нужна только победа. И не только в боксе — всем украинцам. Для меня этот образ символ этой победы. Мы с командой хотели, чтобы этот выход имел глубину: символы, исторические отсылки, а также уважение к месту и самому событию. Потому что спорт — это тоже искусство», — комментирует Александр Усик.

Цветовая концепция костюма объединяет четыре основных цвета: бордовый, золотой, белый и теплый песочный. Каждый из них имеет особое символическое содержание. Бордовый олицетворяет могущество, благородство и воинское наследие. Золото символизирует славу, победу и наследие. Белый — чистоту намерений, дисциплину и ясность. Песочный отсылает в атмосферу Египта — земли древних цивилизаций.

Ключевыми элементами образа стали Солнце Вергины и сариса — македонское копье. В дизайне они объединены в единый символ силы, экспансии и завоевания: каждый луч одновременно выступает как направление, и как оружие.

Сочетание Солнца Вергины с сарисой также содержит персональный спортивный код: 15 лучей — 15 нокаутов Усика. Каждый луч символизирует силу, точность и безапелляционное завершение боя.

На груди, перчатках и шортах нанесен «Хи-Ро» — один из самых древних христианских символов. Он образован из первых двух букв греческого слова «Христос» — «Х» / Chi и «Р» / Rho, наложенных друг на друга.

Надпись «41:10» на шортах Усика является ссылкой на Книгу пророка Исаии, стих 41:10 из Библии: «Не бойся, ибо Я с тобой; не страшись, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, помогу тебе и поддержу тебя десницею Моею».

Кроме того, костюм Александра, как и костюмы его команды, содержит египетские и трипольские символы. Одним из ключевых элементов стал лотос, переосмысленный как знак силы, обновления и внутреннего контроля.

В дизайне использована ритмика и принципы построения орнаментов, вдохновленных египетскими иероглифическими надписями. Отдельное сочетание трипольских символов содержит зашифрованные послания миру, среди которых: «Разрушенное жилье не разрушит нашу связь и единство — мы оберегаем свою Родину».

Напомним, Александр Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11 раунда.

