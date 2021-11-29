ШИКарный мяч чеха из центра поля и "рабона" аргентица попали в список номинантов на супергол года: видео

ШИКарный мяч чеха из центра поля и "рабона" аргентица попали в список номинантов на супергол года: видео

Объявление победителя состоится 17 января.

ФИФА на своем официальном сайте объявила имена претендентов на премию Пушкаша, которую вручают автору лучшего гола по итогам года.

Организация выбрала топ-10 мячей, среди которых оказались шедевры от Патрика Шика и Рияда Мареза. Кроме того, нашлось место в этом рейтинге и для трех футболисток.

Полный список претендентов выглядит так:

Луис Диас ("Порту"), Готье Эн ("Валансьен"), Эрик Ламела ("Тоттенхэм"), Валентино Лазаро ("Бенфика"), Рияд Марез ("Манчестер Сити"), Сандра Овусу-Анса (женская команда "Спартак") "Субботица), Вангелис Павлидис (АЗ), Даниэла Санчес (женская команда "Керетаро"), Патрик Шик ("Байер"), Мехди Тареми ("Порту"), Кэролайн Вейр (женская команда "Манчестер Сити").

Вашему вниманию видео с этими невероятными голами.

Presenting the #Puskas Award 2021 nomines



Luis Díaz

Gauthier Hein

Érik Lamela

Valentino Lazaro

Рияд Махрес

Sandra Owusu-Ansah

Vangelis Pavlidis

Daniela Sánchez

Patrik Schick

Mehdi Taremi

Caroline Weir



️ : https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021

Победитель этой награды станет известен в начале следующего года, 17 января.

Отдать свой голос из одного из голов можно ЗДЕСЬ.