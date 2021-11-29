ШИКарный мяч чеха из центра поля и "рабона" аргентица попали в список номинантов на супергол года: видео

Объявление победителя состоится 17 января.
ФИФА на своем официальном сайте объявила имена претендентов на премию Пушкаша, которую вручают автору лучшего гола по итогам года.
Организация выбрала топ-10 мячей, среди которых оказались шедевры от Патрика Шика и Рияда Мареза. Кроме того, нашлось место в этом рейтинге и для трех футболисток.
Полный список претендентов выглядит так:
Луис Диас ("Порту"), Готье Эн ("Валансьен"), Эрик Ламела ("Тоттенхэм"), Валентино Лазаро ("Бенфика"), Рияд Марез ("Манчестер Сити"), Сандра Овусу-Анса (женская команда "Спартак") "Субботица), Вангелис Павлидис (АЗ), Даниэла Санчес (женская команда "Керетаро"), Патрик Шик ("Байер"), Мехди Тареми ("Порту"), Кэролайн Вейр (женская команда "Манчестер Сити").
Вашему вниманию видео с этими невероятными голами.
Presenting the #Puskas Award 2021 nomines— FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021
Luis Díaz
Gauthier Hein
Érik Lamela
Valentino Lazaro
Рияд Махрес
Sandra Owusu-Ansah
Vangelis Pavlidis
Daniela Sánchez
Patrik Schick
Mehdi Taremi
Caroline Weir
️ : https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx
Победитель этой награды станет известен в начале следующего года, 17 января.
Отдать свой голос из одного из голов можно ЗДЕСЬ.