"Шикарно": украинская прыгунья-красавица соблазнительно распласталась перед камерой в бикини

Легкоатлетка наслаждается отпуском в солнечном Шарм-эль-Шейхе.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая накануне поразила поклонников роскошным бюстом, продолжает отдыхать после тяжелого сезона.

26-летняя прыгунья в длину опубликовала новые фото с курорта в египетском Шарм-эль-Шейхе. На этот раз спортсменка позировала лежа в купальнике на белоснежной постели.

Associated Press

Associated Press

"На отдыхе много времени, чтобы подумать как воплотить идеи в жизнь. И я не хочу это откладывать на потом, поэтому буду начинать с сегодняшнего дня", - подписала Марина свои снимки в бикини.

Поклонники быстро насыпали легкоатлетке комплиментов в комментариях: "Как всегда красавица", "Великолепная", "Огонь", "Шикарно".

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