"Шикарно": украинская прыгунья-красавица соблазнительно распласталась перед камерой в бикини

Легкоатлетка наслаждается отпуском в солнечном Шарм-эль-Шейхе.
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая накануне поразила поклонников роскошным бюстом, продолжает отдыхать после тяжелого сезона.
26-летняя прыгунья в длину опубликовала новые фото с курорта в египетском Шарм-эль-Шейхе. На этот раз спортсменка позировала лежа в купальнике на белоснежной постели.
"На отдыхе много времени, чтобы подумать как воплотить идеи в жизнь. И я не хочу это откладывать на потом, поэтому буду начинать с сегодняшнего дня", - подписала Марина свои снимки в бикини.
Поклонники быстро насыпали легкоатлетке комплиментов в комментариях: "Как всегда красавица", "Великолепная", "Огонь", "Шикарно".
- Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины.
- Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019.
- На Олимпиаде в Токио Марина стала 5-й.
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Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Бех-Романчук засветила идеальные ягодицы на соревнованиях.
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