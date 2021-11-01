Шикарным ударом со штрафного: 40-летний Ибрагимович забил 400-й гол в национальных чемпионатах (видео)

Красавец-удар Златана помог "россонери" на выезде победить "Рому".

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович отличился эффектным голом в воротах "Ромы" в матче 11-го тура итальянской Серии А.

40-летний швед на 25-й минуте открыл счет во встрече, забив прямым ударом со штрафного. Звездный бомбардир перехитрил соперников и мимо стенки мощно вогнал мяч в нижний вратарский угол.

Видео роскошного гола Ибрагимовича

Этот гол стал юбилейным для шведского нападающего - 150-м в Серии А и 400-м в целом, забитым в национальных чемпионатах.

Интересно, что именно ворота "Ромы" Ибрагимович поражал чаще всего - 14 раз в 22 играх против римлян.

Кроме Италии, где Златан также играл за "Ювентус" и "Интер", он выступал в Швеции за "Мальме", в Нидерландах за "Аякс", в Испании за "Барселону", в Англии за "Манчестер Юнайтед", во Франции за "Пари Сен-Жермен" и в США за "Лос-Анджелес Гэлэкси".

После матча шведу сообщили, что мяч после его удара со штрафного летел со скоростью 101 км/ч . Ибрагимович ответил с юмором.

"Ах, обычно он летит быстрее. Как минимум 200 км/ч. Думаю, в старости я замедляю свой выстрел", - пошутил Златан в интервью Football Italia.

"Милан" в гостях победил "Рому" со счетом 2:1 . После гола Ибрагимовича "россонери" закрепили преимущество на 57-й минуте, когда Франк Кессье реализовал пенальти. На 66-й минуте защитник Тео Эрнандес оставил "Милан" в меньшинстве, заработав вторую желтую карточку.

Однако это не повлияло на итог встречи - подопечные Жозе Моуринью смогли отквитать лишь один мяч усилиями Стефана Эль-Шаарави на 90+3 минуте.

Видеообзор матча "Рома" - "Милан"

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 3 гола и один ассист в 6 матчах "россонери" во всех турнирах. Начало новой кампании Златан пропустил из-за травмы, которая не позволила ему поехать на Евро-2020.

После 11 туров "Милан" (31 очков) идет на втором месте в Серии А, уступая "Наполи" только по дополнительным показателям.

3 ноября команда Стефано Пиоли дома сыграет против "Порту" в Лиге чемпионов, где после трех туров группового этапа в активе "красно-черных" ни одного набранного пункта. А уже 7 ноября "Милан" ждет мегапринципиальное дерби с "Интером".

Смотрите также:

Эффектное возвращение: Ибрагимович забил в первом матче после травмы и вывел "Милан" в лидеры Серии А

Ибрагимович ошеломил трюком из каратэ в матче после своего возвращения: нанес удар, подняв ногу выше головы

Бей своих, чтобы чужие боялись: Ибрагимович впервые в карьере поразил свои ворота (видео)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку