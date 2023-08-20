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Шикарный гол Месси и серия пенальти: "Интер" Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Шикарный гол Месси и серия пенальти: "Интер" Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг (видео)

"Интер" Майами / Фото: twitter.com/InterMiamiCF

Клуб Дэвида Бекхэма выиграл первый трофей своей истории.

"Интер" Майами стал победителем Кубка лиг-2023. В финальном матче турнира команда аргентинского нападающего Лионеля Месси и защитника сборной Украины Сергея Кривцова в серии пенальти обыграла "Нэшвилл".

Основное время поединка завершилось со счетом 1:1. Маямцы вышли вперед на 23-й минуте – Месси роскошным ударом из-за пределов штрафной попал в левую "девятку".

Для аргентинца это десятый гол в седьмом матче за американскую команду. Также в его активе один ассист. Лео отличался как минимум одним забитым мячом в каждом своем поединке за "Интер" Майами.

Однако победным гол Месси не стал. На 57-й минуте Фафа Пико забил в ворота "Интера" Майами после углового.

Таким образом, дело дошли до послематчевой серии пенальти, где точнее оказались Месси и Ко – 9:10. Обе команды нанесли по 11 ударов. Кривцов, Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба с 11-метровой отметки не промахнулись.

Решающие пенальти пробивали голкиперы – вратарь "Интера" Майами Дрейк Келендер сначала забил своему коллеге Эллиоту Паникко, а затем отразил его удар.

Таким образом, Месси и Кривцов выиграли свой первый трофей в США. Более того, для "Интера" Майами, совладельцем которого является легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм, это первый титул в клубной истории.

После победы одноклубники подбрасывали Месси на руках. Кривцов в шутку тоже хотел получить такое уважение от партнеров, но что-то пошло не так.

Бекхэм также вышел на поле праздновать триумф своей команды и тепло обнимался с Месси.

Отметим, что Месси стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком Кубка лиг-2023. Аргентинец записал на свой счет 10 голов и ассист в 7 матчах. В трех поединках он отличился дублями.

На церемонии награждения Лео повел себя довольно скромно. Перед вручением трофея он отдал капитанскую повязку предыдущему капитану команды Деандре Эдлину. Трофей они подняли вдвоем.

Обзор матча

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Дата публикации
Просмотры
307
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