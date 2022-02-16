"Шикарный подарок для Украины в День единения": реакция соцсетей на олимпийскую медаль Абраменко

Фристайлист завоевал для нашей страны первую награду на Играх в Пекине.
16 февраля Украина завоевала первую награду на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Фристайлист Александр Абраменко стал серебряным призером в личных соревнованиях по лыжной акробатике.
В суперфинале Абраменко с результатом в 116,50 балла занял второе место, опередив бронзового призера из ОКР Илью Бурова.
ТСН Проспорт собрал реакцию соцсетей на медальный успех 33-летнего украинца. Невероятное количество людей со всей Украины болело за Александра и поздравляет его с "серебром" соревнований в столице Китая.
Есть медаль сборной Украины на пекинской Олимпиаде!– Олег Леусенко (@leusenko1) 16 марта, 2022
Украинский фристайлист Александр Абраменко получил серебро по лыжной акробатике.
Украинец обыграл Бурова из неизвестной ОКР.
Кстати, несуществующая команда ROC (ОКР) под белой тряпкой в общем зачете опустилась на 9-е место. pic.twitter.com/qq5T0Opj5j
Абраменко уже с медалью!— Renata Syomkina (@RenataSyomkina) 16 марта 2022
Абраменко Боженька— Conspiracy theorist (@consp_theor) 16 марта 2022
При том, что думал, вообще без шансов
Лучшего подарка нам Саша Абраменко просто не мог сделать, ГЕРОЙ— Plant obsessed person (@zdorik_sandorik) 16 февраля 2022
ЕЕЕЕЕ!– Орест Петренко (@wUwQotWJqZ1aVJD) February 16, 2022
Первая (и последняя) медаль на Олимпиаде!
Александр Абраменко (Фристайл: лыжная акробатика) – СЕРЕБРО!!! pic.twitter.com/BxeYGEZm48
Есть СЕРЕБРО Олимпийских Игр в Пекине— FootballHub (@FootballHub_Ua) 16 марта 2022
В лыжной акробатике Александр Абраменко стал вторым
Поздравляем Украину с первой наградой #OlympicGames #OFFTOP #ОФТОП pic.twitter.com/2BqPCS4Wi9
Украинское серебро Олимпиады !!!!!!!— Дмитрий Шевченко/Dmytro Shevchenko (@ShevaRadio) 16 февраля 2022
Александр Абраменко украинский фристайлист, заслуженный мастер спорта Украины, специалист по лыжной акробатике, олимпийский чемпион 2018 года, борется за вторую личную олимпийскую медаль.
Молодец! Спасибо! #спорт #Олимпиада2022 #Пекин2022 pic.twitter.com/bMMvmBgVqO
Ее! Абраменко выиграл серебро! Единственный украинец, который что-то смог на этой Олимпиаде.— Vladyslav (@mywildsense) 16 Feb. 2022
НАКОНЕЦ.— Vladyslav Greziev (@hypnomez13) 16 февраля 2022
Первая медаль Украины на Олимпиаде-2022! Украинец Александр Абраменко – серебряный призер в лыжной акробатике!
#offtop— PFLUkraine (@PflUkraine) February 16, 2022
Александр Абраменко выигрывает серебро зимних Олимпийских игр 2022 года!
Наш спортсмен занимает второе место в лыжной акробатике! https://t.co/JXhj0kSyEK pic.twitter.com/DynukmpnQ7
У нас серебро! У Абраменко серебро!!! Поздравляю!!!!! pic.twitter.com/EZhjNnQOhh— tallii (@maylily_n) 16 Feb. 2022
Абраменко снова нас спас @OlympicUA pic.twitter.com/ZbPVF6DlKo— Anastasiia (@chokhliad) 16 февраля 2022
Украина завоевала первую медаль на олимпиаде Серебряную медаль выиграл фристайлист Александр Абраменко pic.twitter.com/5VCyp2LLhC— Falco (@falco_ru) February 16, 2022
⛷Фристайлист Александр Абраменко – вицечемпион Олимпийских игр! https://t.co/KQVzrGW19i @Beijing2022 pic.twitter.com/qwIwpVy9D1— НОК Украины (@OlympicUA) February 16, 2022
Вот такой победы нам действительно так не хватало!!!— Любовь Школа (@LyubochkaM) February 16, 2022
Спасибо Александру Абраменко за этот момент гордости!
Наш олимпийский победитель ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/tsS8LIdhQ0
Александр Абраменко завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 2022 года во фристайле— ukrainian_boice (@heglefan) February 16, 2022
Невероятный скачок!! Шикарный подарок для Украины в День Единения #OleksandrAbramenko #freestyle #Ukraine #Украина #АлександрАбраменко #фристайл pic.twitter.com/1q2xoTswO3
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