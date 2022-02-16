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"Шикарный подарок для Украины в День единения": реакция соцсетей на олимпийскую медаль Абраменко

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"Шикарный подарок для Украины в День единения": реакция соцсетей на олимпийскую медаль Абраменко

twitter.com/OlympicUA

Фристайлист завоевал для нашей страны первую награду на Играх в Пекине.

16 февраля Украина завоевала первую награду на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Фристайлист Александр Абраменко стал серебряным призером в личных соревнованиях по лыжной акробатике.

В суперфинале Абраменко с результатом в 116,50 балла занял второе место, опередив бронзового призера из ОКР Илью Бурова.

ТСН Проспорт собрал реакцию соцсетей на медальный успех 33-летнего украинца. Невероятное количество людей со всей Украины болело за Александра и поздравляет его с "серебром" соревнований в столице Китая.

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