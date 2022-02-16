"Шикарный подарок для Украины в День единения": реакция соцсетей на олимпийскую медаль Абраменко

"Шикарный подарок для Украины в День единения": реакция соцсетей на олимпийскую медаль Абраменко

Фристайлист завоевал для нашей страны первую награду на Играх в Пекине.

16 февраля Украина завоевала первую награду на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Фристайлист Александр Абраменко стал серебряным призером в личных соревнованиях по лыжной акробатике.

В суперфинале Абраменко с результатом в 116,50 балла занял второе место, опередив бронзового призера из ОКР Илью Бурова.

ТСН Проспорт собрал реакцию соцсетей на медальный успех 33-летнего украинца. Невероятное количество людей со всей Украины болело за Александра и поздравляет его с "серебром" соревнований в столице Китая.

Есть медаль сборной Украины на пекинской Олимпиаде!

Украинский фристайлист Александр Абраменко получил серебро по лыжной акробатике.

Украинец обыграл Бурова из неизвестной ОКР.

Кстати, несуществующая команда ROC (ОКР) под белой тряпкой в общем зачете опустилась на 9-е место. pic.twitter.com/qq5T0Opj5j – Олег Леусенко (@leusenko1) 16 марта, 2022

Абраменко уже с медалью! — Renata Syomkina (@RenataSyomkina) 16 марта 2022

Абраменко Боженька



При том, что думал, вообще без шансов — Conspiracy theorist (@consp_theor) 16 марта 2022

Лучшего подарка нам Саша Абраменко просто не мог сделать, ГЕРОЙ — Plant obsessed person (@zdorik_sandorik) 16 февраля 2022

ЕЕЕЕЕ!

Первая (и последняя) медаль на Олимпиаде!

Александр Абраменко (Фристайл: лыжная акробатика) – СЕРЕБРО!!! pic.twitter.com/BxeYGEZm48 – Орест Петренко (@wUwQotWJqZ1aVJD) February 16, 2022

Есть СЕРЕБРО Олимпийских Игр в Пекине

В лыжной акробатике Александр Абраменко стал вторым

Поздравляем Украину с первой наградой #OlympicGames #OFFTOP #ОФТОП pic.twitter.com/2BqPCS4Wi9 — FootballHub (@FootballHub_Ua) 16 марта 2022

Украинское серебро Олимпиады !!!!!!!

Александр Абраменко украинский фристайлист, заслуженный мастер спорта Украины, специалист по лыжной акробатике, олимпийский чемпион 2018 года, борется за вторую личную олимпийскую медаль.

Молодец! Спасибо! #спорт #Олимпиада2022 #Пекин2022 pic.twitter.com/bMMvmBgVqO — Дмитрий Шевченко/Dmytro Shevchenko (@ShevaRadio) 16 февраля 2022

Ее! Абраменко выиграл серебро! Единственный украинец, который что-то смог на этой Олимпиаде. — Vladyslav (@mywildsense) 16 Feb. 2022

НАКОНЕЦ.



Первая медаль Украины на Олимпиаде-2022! Украинец Александр Абраменко – серебряный призер в лыжной акробатике! — Vladyslav Greziev (@hypnomez13) 16 февраля 2022

#offtop



Александр Абраменко выигрывает серебро зимних Олимпийских игр 2022 года!



Наш спортсмен занимает второе место в лыжной акробатике! https://t.co/JXhj0kSyEK pic.twitter.com/DynukmpnQ7 — PFLUkraine (@PflUkraine) February 16, 2022

У нас серебро! У Абраменко серебро!!! Поздравляю!!!!! pic.twitter.com/EZhjNnQOhh — tallii (@maylily_n) 16 Feb. 2022

Украина завоевала первую медаль на олимпиаде Серебряную медаль выиграл фристайлист Александр Абраменко pic.twitter.com/5VCyp2LLhC — Falco (@falco_ru) February 16, 2022

Вот такой победы нам действительно так не хватало!!!



Спасибо Александру Абраменко за этот момент гордости!



Наш олимпийский победитель ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/tsS8LIdhQ0 — Любовь Школа (@LyubochkaM) February 16, 2022

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