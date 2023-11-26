Шикарный выстрел в "девятку": Малиновский забил дебютный гол за "Дженоа" в матче Серии А (видео)

Украинец очень эффектно сравнял счет в поединке против "Фрозиноне", но его команда потерпела поражение.

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский отличился дебютным голом за генуэзский клуб. Это произошло в матче 13-го тура Серии А против "Фрозиноне".

30-летний украинец вышел на поле в стартовом составе "грифонов" и сравнял счет на 38-й минуте встречи. При счете 1:0 в пользу хозяев Малиновский шикарным дальним ударом послал мяч в правый от себя верхний угол.

Стоит отметить, что для Руслана это первый гол за "Дженоа". Летом итальянский клуб арендовал украинца до конца сезона у французского "Марселя" с правом выкупа.

С момента своего перехода к генуэзцам Малиновский провел 12 матчей во всех турнирах. Гол в ворота "Фрозиноне" – третье результативное действие для украинца. Ранее он отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, гол Руслана позволил "Дженоа" уйти на перерыв при равном счете. Однако в конце поединка генуэзский клуб пропустил второй гол и в итоге "Фрозиноне" выиграл со счетом 2:1. Малиновский был заменен на 80-й минуте.

Видео гола Малиновского и обзор матча "Фрозиноне" – "Дженоа"

Сейчас "грифоны" с 14 очками занимают 15-ю строчку в таблице Серии А. "Фрозиноне" с 18 баллами находится на 10-й позиции.

В следующем туре Серии А команда Малиновского примет "Эмполи" другого украинца Виктора Коваленко, а "Фрозиноне" на выезде сыграет с "Миланом". Оба матча состоятся 2 декабря.

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