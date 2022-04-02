"Шизофреник и больной человек": Усик откровенно высказался о Путине

Украинский чемпион заявил, что ему нечего сказать президенту страны-агрессора.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался о президенте России Владимире Путине , который развязал полномасштабную войну против Украины.

"Я очень рад тому, как весь мир отреагировал на ситуацию в Украине. Я взял в руки оружие, но это не значит, что я его использую. Что бы я сказал Путину? Ничего. Мне наплевать на этого человека, мне нечего ему сказать.

Я воспитан в православной вере, которая учит нас не судить других. Но тот, кто поддерживает войну, для меня шизофреник и больной человек", - сказал украинский боксер в интервью чешскому изданию Рrofiboxing cz.

После полномасштабного российского вторжения Усик вступил в территориальную оборону, однако позже получил разрешение на выезд из страны и сообщил, что будет готовиться к реваншу с Энтони Джошуа.

35-летний спортсмен выложил видеообращение на своей странице в Instagram, где объяснил свое решение покинуть Украину в условиях войны. По мнению боксера, таким образом он больше поможет своей стране.

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