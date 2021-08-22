Шлем раскололся пополам: украинский лыжник чудом избежал смерти после жуткого падения (видео)

Дмитрий Драгун попал в страшный завал, где ударился головой об асфальт, но сумел выжить.

Украинский лыжник Дмитрий Драгун едва не погиб во время этапа Кубка мира по лыжероллерам в Эстонии, где спортсмены летом готовятся к зимнему сезону.

23-летний спортсмен стал одним из участников страшного завала, который мог иметь трагические последствия. Виновником инцидента был итальянец Франческо Беччис, который своим резким маневром привел к падению целой группы соперников.

Украинец Драгун на скорости 60 км/ч ударился головой об асфальт. К счастью, спортсмена спас от смерти шлем, который от удара раскололся пополам. Дмитрия на жутком видео можно увидеть под номером 14.

Позже черниговский спортсмен прокомментировал страшный инцидент в соцсетях.

"Благодарность за качественный инвентарь, который вчера сохранил мне жизнь. Сейчас со мной все хорошо (не считая несколько десятков ушибов). Номер 14 оказался неудачным", - написал Дмитрий.

Ранее ТСН Проспорт писал, что легендарный мотогонщик едва не погиб во время аварии на трассе на скорости 137 км/ч.

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