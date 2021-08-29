Шок для Чернигова: "Десна" дома пропустила четыре безответных мяча от новичка УПЛ

Шок для Чернигова: "Десна" дома пропустила четыре безответных мяча от новичка УПЛ

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Черниговская "Десна" дома потерпела сенсационное поражение от ровненского "Вереса" в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:4.

Ошарашить хозяев гостям удалось уже на 4-й минуте, когда первый гол в игре забил Дмитрий Немчанинов. На 25-й минуте он уже ассистировал Михаилу Сергийчуку, который закрепил преимущество в счете "Вереса".

Спустя десять минут дело до разгрома довел Геннадий Пасич. А в компенсированное к первому тайму время Дмитрий Клец, реализовав пенальти, забил четвертый мяч.

upl.ua

Хозяева не смогли ответить на великолепную игру соперника в стартовые 45 минут даже голом престижа.

"Десна" имеет в активе 12 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ. "Верес" с 8 баллами поднялся на 7-ю позицию.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 7-м туре "Десна" в гостях сыграет с полтавской "Ворсклой", а "Верес" дома примет "Львов".

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