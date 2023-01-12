Шок для Гвардиолы: "Манчестер Сити" вылетел из Кубка английской лиги от худшей команды АПЛ (видео)

В четвертьфинале турнира "горожане" не справились со "святыми".

"Манчестер Сити" не сумел пробиться в полуфинал Кубка английской лиги, сенсационно проиграв в 1/4 финала "Саутгемптону", который в настоящее время занимает последнее место в Премьер-лиге. Встреча на стадионе "Сент-Мерис" завершилась со счетом 2:0 .

Оба гола хозяева забили еще в первом тайме – отличись Секу Мара и Мусса Дженепо на 23-й и 28-й минутах соответственно.

Обзор матча

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы неожиданно завершила свои выступления в Кубке английской лиги.

Уже известны полуфинальные пары турнира: "Саутгемптон" – "Ньюкасл", "Ноттингем Форест" – "Манчестер Юнайтед". Первые матчи будут сыграны 24 января, а ответные поединки состоятся 31 января.

Читайте также:

Впереди "Манчестер Сити": Зинченко помог "Арсеналу" с разгромом выйти дальше в Кубке Англии (видео)

Абсолютный разгром: "Манчестер Сити" легко выбил "Челси" из Кубка Англии (видео)

Сейвы Буффона не помогли: "Интер" в экстра-тайме выбил клуб низшего дивизиона из Кубка Италии (видео)