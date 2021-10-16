Шок для Роналду: "Манчестер Юнайтед" неожиданно уступил "лисам" в матче триллере

Шок для Роналду: "Манчестер Юнайтед" неожиданно уступил "лисам" в матче триллере

"Красные дьяволы" потеряли очки в третьем туре подряд.

"Манчестер Юнайтед" проиграл "Лестеру" в матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Напряженная битва на "Кинг Пауэр Стэдиум" завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Для команды Уле-Гуннара Сульшера все началось оптимистично. Мейсон Гринвуд забил роскошным дальним ударом на 19-й минуте. "Лисы" ответили на 31-й минуте голом Юри Тилеманса.

Далее команды держали паритет, пока его не нарушил на 78-й минуте защитник "Лестера" Чаглар Союнчу. МЮ отыгрался на 82-й минуте усилиями Маркуса Рашфорда.

Однако уже через минуту команда Брендана Роджерса снова была впереди - разницу в один мяч восстановил Джейми Варди. Точку во встрече на первой компенсированной минуте поставил Петсон Дака, забив четвертый гол в ворота Давида Де Хеа.

Звездный форвард "манкунианцев" Криштиану Роналду провел на поле весь поединок, но результативными действиями не отметился.

МЮ потерял очки в третьем туре АПЛ подряд и с 15 баллами опустился на пятое место в таблице. "Лестер" с 11 очками занимает 11-ю позицию.

20 октября "красные дьяволы" дома сыграют с "Аталантой" в групповом раунде Лиги чемпионов, а 24 октября примут "Ливерпуль" в поединке АПЛ.

"Лестер" 20 октября на выезде встретится с московским "Спартаком" в Лиге Европы, а 24 октября проведет матч Чемпионата Англии против "Брентфорда".

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