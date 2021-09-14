Шок для Роналду: "Манчестер Юнайтед" сенсационно проиграл швейцарскому клубу в Лиге чемпионов (видео)

Не помог и очередной гол Криштиану.
"Манчестер Юнайтед" проиграл швейцарскому "Янг Бойзу" в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Ванкдорф" в Берне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Поединок начался для "красных дьяволов" достаточно неплохо. Уже на 13-й минуте Криштиану Роналду, для которого этот матч стал рекордным, вывел их вперед.
Однако на 35-й минуте гостей подвел Аарон Ван-Биссака, заработавший прямую красную карточку за грубую игру. "Янг Бойз" смог воспользоваться численным преимуществом на 66-й минуте. Счет сравнял Николас Нгамале.
Вырвали победу хозяева уже в самом конце поединка. Три очка швейцарцам принес результативный удар Джордана Сибачо.
- В другом матче стартового тура группы F "Вильярреал" примет "Аталанту". Матч начнется 14 сентября в 22:00.
- Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 29 сентября: "Манчестер Юнайтед" - "Вильярреал", "Аталанта" - "Янг Бойз".