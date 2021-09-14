Шок для Роналду: "Манчестер Юнайтед" сенсационно проиграл швейцарскому клубу в Лиге чемпионов (видео)

Шок для Роналду: "Манчестер Юнайтед" сенсационно проиграл швейцарскому клубу в Лиге чемпионов (видео)

Не помог и очередной гол Криштиану.

"Манчестер Юнайтед" проиграл швейцарскому "Янг Бойзу" в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Ванкдорф" в Берне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Поединок начался для "красных дьяволов" достаточно неплохо. Уже на 13-й минуте Криштиану Роналду, для которого этот матч стал рекордным, вывел их вперед.

Однако на 35-й минуте гостей подвел Аарон Ван-Биссака, заработавший прямую красную карточку за грубую игру. "Янг Бойз" смог воспользоваться численным преимуществом на 66-й минуте. Счет сравнял Николас Нгамале.

Вырвали победу хозяева уже в самом конце поединка. Три очка швейцарцам принес результативный удар Джордана Сибачо.

В другом матче стартового тура группы F "Вильярреал" примет "Аталанту". Матч начнется 14 сентября в 22:00.

Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 29 сентября: "Манчестер Юнайтед" - "Вильярреал", "Аталанта" - "Янг Бойз".

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