"Шок и непонимание": мир спорта поддержал Гераскевича после дисквалификации на ОИ-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

В четверг, 12 февраля, Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в зимней Олимпиаде-2026 из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Это вызвало громкий резонанс в спортивном мире. Многие украинские и иностранные атлеты, а также функционеры стали на защиту нашего скелетониста.

Вашему вниманию комментарии спортсменов, поддержавших Гераскевича и выразивших несогласие с позорным решением МОК.

Британская олимпийская чемпионка по скелетону Элизабет Ярнольд

"Это действительно шокирует. Многие представители нашего конькобежного сообщества сразу вышли на связь. Есть шок и непонимание. Реакция на то, что было актом памяти и чрезвычайно эмоционально важным для него, меня действительно удивляет.

Я считаю, что МОК должен извиниться. Это было неправильное решение. Он также являлся претендентом на медаль. Он феноменальный спортсмен", – сказала Ярнольд в комментарии для The Guardian.

Французский скелетонист Лука Дефайе

"Я видел это в газетах и соцсетях на протяжении всей недели. Влад... Как это сказать... Он не очень много говорит об этом с нами. Он держится отдельно и не вмешивается в наши дела. Он не просит поддержки, не говорит: "Поддержите меня". Нет, он остается на своей стороне и не отвлекает нас.

Мне его жалко, но я не знаю всех правил. Мы действительно… Как я уже сказал, мы на Олимпиаде. Это немногоне реальный мир, поэтому мы не всегда знаем, что происходит вокруг. Мне очень досадно, что он не смог выйти на старт, потому что имел хороший потенциал для медали. Надеюсь, через четыре года он вернется еще сильнее.

У меня нет с ним никаких проблем. У него есть наша поддержка. И да… Мне действительно очень жаль", – сказал Дефайе в комментарии журналисту Tribuna.com Станиславу Орошкевичу.

Сборная Латвии по скелетону подала протест на решение о дисквалификации Гераскевича от участия в Олимпиаде-2026

Об этом сообщил отец и тренер Владислава Михаил Гераскевич.

"Команда Латвии подала протест и требует аннулировать эту дисквалификацию.

Мы никогда не сомневались в команде Латвии. Скелетон родился в Латвии. Украинский скелетон родился в Латвии при поддержке латвийской команды по скелетону.

Также поддержку оказали сборная Кореи, сборная Дании, организаторы Олимпийских игр, представители Италии. Подошли и пожелали успехов и сказали, что им очень жаль. Много, всех не перечислю.

Если кто-то забыл, то пусть простят, потому что сейчас эмоции переполняют. Но очень много поддержки мы получили и от тех же тренеров, спортсменов сборной Германии, сборной США, Бразилии, многих стран", – сказал Гераскевич.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене

"Решение МОК не допустить украинского спортсмена Владислава Гераскевича к соревнованиям глубоко разочаровывает и принципиально несправедливое.

Чествование памяти невинных жертв – это не политика. Это элементарная человечность – дань тем, кто больше никогда не будет иметь шанс выйти на олимпийскую или любую другую арену, потому что их жизни забрала Россия, которая и дальше каждый день забирает жизни украинцев.

Игнорирование этой реальности только играет на руку агрессору и подрывает привлечение его к ответственности. Мы солидарны с каждым украинским спортсменом и с народом смелой и несгибаемой Украины", – написала Ругинене в соцсети X.

Журналист и боксерский инсайдер Ариэль Хельвани

"Есть разница между протестом, политическим заявлением и чествованием памяти. Владислав делал последнее. И МОК в этом ошибся", – написал Хельвани в соцсети X.

Национальный олимпийский комитет Украины

"Владислава Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне. Он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" – как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим героям.

Сегодня Владислав не стартовал, но был не один – с ним была, есть и будет вся Украина. Когда спортсмен выходит за правду, честь и память – это уже победа. Победа Владислава. Победа для всей страны", – говорится в посте в официальном Telegram-канале НОК Украины.

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт

"Память о наших Героях – ценнее любых медалей и правил.

Влад, вся страна с тобой. Это был твой сознательный и принципиальный выбор – мы его поддерживаем. Потому что речь идет о памяти и уважении украинских спортсменов, чьи жизни забрала Россия!

В эти дни мы обращались, убеждали, аргументировали, просили Международный олимпийский комитет разрешить Владиславу стартовать в шлеме памяти. К сожалению, нас не услышали. Владислава не допустили к старту.

Влад, ты показал характер настоящего украинца. Память невозможно дисквалифицировать", – написал Гутцайт на своей странице в Facebook.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный

"Владислав, ты поступил достойно! Мы с тобой! По версии МОК, решение приняло жюри IBSF из-за якобы несоответствия шлема правилам.

Это решение выглядит как ошибка, которую не решились исправить. Будем исправлять ошибку в правовом поле. Эта история точно будет иметь продолжение", – отметил Бидный.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк

"Вы знаете, это позорное решение Международного олимпийского комитета, но я был готов к тому, что они на это пойдут. Объясню почему. Потому что очень просто издеваться над жертвой агрессии, над людьми, которые действительно сейчас в слабой позиции, потому что они и так обескровлены этой войной, и так в очень неудобном положении.

И когда ты просто атлет, который хочет проявить солидарность и увековечить память павших атлетов, которые должны бы выступать непосредственно на этих Олимпийских играх, а из-за войны РФ против Украины они этого сделать уже не могут.

И ты при этом терпишь со стороны Международного олимпийского комитета присутствие триколора, который вами же запрещен на трибунах Олимпийских игр. Толеруешь то, что глава Федерации международных шахмат (россиянин Аркадий Дворкович – прим.) стоит в джемпере СССР с символикой Советского Союза, и при этом пытаешься наказать представителя, который хочет увековечить память наших атлетов – это просто, это нелепость, это двойные стандарты.

Если Международный олимпийский комитет хочет рассказать, что он против какого-либо политического давления и так далее, то почему вы меняете вашу позицию, учитывая, что Путин никоим образом не изменил свою позицию за эти четыре года? Вы заняли сильную позицию сначала – вы отстранили. Почему вы идете на уступки? Почему вы подыгрываете агрессору? Вы хотите повторить историю с Гитлером, которому дали проводить Олимпийские игры, и потом вся Европа и весь мир узнали, что это такое? Наступайте на те же грабли снова и снова.

Моя поддержка всем нашим олимпийцам, Владиславу Герасимовичу, за его позицию, за то, что он держал строй, за то, что он вместе со всей командой не сдался и не предал тех павших атлетов, увековеченных непосредственно на его шлеме.

А Международному комитету большой позор, к сожалению", – сказал Беленюк и подписал видео "МОК пробивает очередное дно".

Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026.

Также впервые прокомментировал свою дисквалификацию по Олимпиаде-2026 сам Владислав.

Ранее сообщалось, что на запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После пятого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.