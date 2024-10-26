Шок в Мадриде: "Барселона" уничтожила "Реал" с Луниным в Эль Классико (видео)

Каталонцы увеличили отрыв от "бланкос" в Примере до шести очков.

"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в центральном матче 11-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счётом 0:4 .

Первый тайм Эль Классико прошел без забитых голов. На 30-й минуте хозяев мог вывести вперед Килиан Мбаппе, но после просмотра видеоповтора (VAR) его мяч был отменен из-за офсайда.

На старте второго тайма каталонцы шокировали "сливочных" сразу двумя голами – дубль оформил Роберт Левандовски, отличившись на 54-й и 56-й минутах.

Сначала польский форвард после передачи Марка Касадо реализовал выход один на один с украинским голкипером "бланкос" Андреем Луниным, а затем точным ударом головой в дальний угол замкнул подачу с левого фланга от Алехандро Бальде.

На 77-й минуте подопечные Ханси Флика сделали счет разгромным – Ламин Ямаль получил пас от Рафиньи и из пределов штрафной мощно пробил под перекладину.

Окончательный счет в игре на 84-й минуте установил Рафинья, который выиграл забег у Лукаса Васкеса и очень хладнокровно перебросил мяч через Лунина.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Барселона"

После этой победы "Барселона" (30 очков) продолжает лидировать в Примере и увеличила отрыв от занимающего второе место "Реала" до 6 баллов.

В следующем туре чемпионата Испании "сине-гранатовые" 3 ноября примут "Эспаньол", а команда Карло Анчелотти днем ранее на выезде встретится с "Валенсией".

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