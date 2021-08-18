Шокировал местную публику: бразильский боец эффектно нокаутировал россиянина и прервал его победную серию (видео)

Шокировал местную публику: бразильский боец эффектно нокаутировал россиянина и прервал его победную серию (видео)

Представитель РФ не продержался и двух раундов.

Бразилец Карлос Эдуардо Руфино Ананьяс шокировал зрителей в Екатеринбурге, победив эффектным нокаутом на турнире RCC - Intro 15 местного бойца Романа Мухамедшина.

Фаворитом в поединке считался россиянин, который имел серию из пяти побед подряд. Однако все для него завершилось печально.

Во втором раунде бразилец мощно попал Роману в челюсть, отправив того в тяжелый нокаут. Добивание в исполнении Руфино Ананьяса было уже лишним.

Eduardo Rufino silences the Yekaterinburg crowd knocking out Roman Mukhamedshin with a right hand 25 seconds into R2 #RCCIntro15 pic.twitter.com/iXO5uPIWsh — caposa (@Grabaka_Hitman) August 14, 2021

Для 28-летнего Карлоса Эдуардо эта победа стала 10-й в карьере. В его пассиве 4 поражение.

26-летний Мухамедшин проиграл в 4-й раз в смешанных единоборствах. На его счету 9 побед.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, парагвайский боец "вырубил" соперника мощнейшим ударом ногой в голову.

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