Шокирующее решение: Клопп объявил, что покинет "Ливерпуль" после завершения сезона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп покинет клуб после завершения текущего сезона.

О своем решении 56-летний немецкий специалист сообщил руководству мерсисайдского клуба. Вместе с ним из команды также уйдет его тренерский штаб.

"Я понимаю, что это шок для многих людей в этот момент, когда вы слышите это впервые, но, очевидно, я могу это объяснить – или хотя попытаться объяснить. Мне нравится абсолютно все в этом клубе, я люблю все в городе, наших болельщиков, я люблю команду, я люблю работников клуба… Я все люблю… Но то, что я все же принимаю это решение, свидетельствует о том, что я убежден, что это то, что я должен сделать.

Это значит, что у меня, как это сказать, кончается энергия. Сейчас у меня нет проблем. Очевидно, что я давно знал, что мне придется объявить об этом однажды, но сейчас я абсолютно в порядке. Я знаю, что не могу выполнять работу снова и снова, и снова, и снова.

После лет, которые мы провели вместе, и после всего времени, которое мы провели вместе, и после всего того, через что мы вместе прошли, уважение к вам возросло, любовь к вам возросла, и самое малое, что я вам должен, это правда – и вот она, правда", – сказал Клопп.

A message to Liverpool supporters от Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Клопп возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года. За это время он вместе с "мерсисайдцами" выиграл 7 трофеев – Лигу чемпионов, АПЛ, Клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Англии.

Сейчас "Ливерпуль" лидирует в чемпионате Англии, набрав 48 очков после 21 матча. "Красные" на 5 баллов опережают "Манчестер Сити", который имеет одну игру в запасе.

Следующий матч подопечные Клоппа проведут 28 января дома с "Норвичем" в четвертом раунде Кубка Англии. После этого "Ливерпуль" 31 января примет "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика в поединке АПЛ.

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