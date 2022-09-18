Шотландия - Украина: где смотреть матч Лиги наций и прогнозы букмекеров

В среду, 21 сентября , сборная Украины встретится с шотландцами в матче 1-го тура групповой стадии Лиги наций сезона-2022/23.

Этот поединок ранее был перенесен из-за загруженного графика украинской сборной в июне. В начале лета команда Александра Петракова играла в отборе на ЧМ-2022, поэтому матч стартового тура Лиги наций между Шотландией и Украиной решили провести осенью.

Встреча Шотландия - Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Интересно, что именно на этой арене "сине-желтые" в июне побеждали шотландцев в полуфинале квалификации на мундиаль в Катаре. А летом прошлого года сборная Украины на "Хэмпден Парк" обыграла Швецию и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы.

Где смотреть матч Шотландия - Украина

На территории Украины поединок в прямом эфире в рамках информационного марафона "Единые новости" покажут телеканалы ICTV, "Интер", "1+1" и "Суспільне", транслируемые в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах и в сети цифрового телевидения Т2.

Абоненты, пользующиеся спутниковым телевидением, не смогут посмотреть этот матч на названных каналах. Поединок также будет доступен для просмотра на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Прогнозы букмекеров на матч Шотландия - Украина

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу шотландцев можно поставить с коэффициентом 2,55. Ничья - 3,20. Победа украинцев оценивается коэффициентом 3,35.

По итогам четырех туров сборная Украины лидирует в квартете с 7 очками. В своем стартовом матче Лиги наций-2022/23 "сине-желтые" минимально одолели Ирландию (1:0) , после чего коллектив Петракова в Польше разбил Армению (3:0) и свел в ничью игру с ирландцами (1:1) ;

, после чего коллектив Петракова в Польше и ; После Украины в таблице идут Шотландия (6 очков), Ирландия (4) и Армения (3). Заметим, что украинцы и шотландцы провели на одну игру меньше.

В сентябре украинцы сыграют три решающие встречи в Лиге наций. После выездного матча с Шотландией "сине-желтые" 24 сентября поедут в гости к Армении, а 27 сентября в заключительном поединке в польском Кракове будут принимать тех же шотландцев.

Победитель группы 1 Лиги B, где выступает сборная Украины, получит право провести следующий сезон Лиги наций в элитной Лиге А. Команда, которая займет последнее место в квартете, опустится в Лигу C

Напомним, сборная Украины не сумела пробиться на Чемпионат мира-2022, который состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В финале квалификации на мундиаль наша команда уступила Уэльсу (0:1).

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