Шотландия - Украина: где смотреть матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 и прогнозы букмекеров

Шотландия - Украина: где смотреть матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 и прогнозы букмекеров

В среду, 1 июня, сборная Украины проведет первый официальный поединок в текущем году. В полуфинале плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 "сине-желтые" будут противостоять команде Шотландии.

Сверхважная встреча сборной Украины с шотландцами состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени.

Победитель одноматчевого противостояния выйдет в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Готовясь к матчу с Шотландией, "сине-желтые" провели три контрольных спарринга. Подопечные Александра Петракова обыграли "Боруссию" из Менхенгладбаха (2:1) и итальянский "Эмполи" (3:1), а также сыграли вничью с хорватской "Риекой" (1:1).

Перед ответственной игрой футболисты сборной Украины встретились с детьми-переселенцами, которые вынуждены были покинуть родину из-за российского вторжения.

Где смотреть матч Шотландия - Украина

В прямом эфире игру будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Индиго TV" (временный транслятор контента канала "Украина"). Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Шотландия - Украина

В предстоящей встрече букмекеры отдают незначительное предпочтение шотландцам. На победу хозяев поля в основное время можно поставить с коэффициентом 2,41. Ничья - 3,25. Вероятность победы украинцев по итогам 90 минут игры оценена коэффициентом 3,25.

На проход команды Шотландии в финал плей-офф принимаются ставки с коэффициентом 1,79. На то, что победителем этого противостояния выйдет украинская сборная, коэффициент составляет 2,05.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Читайте также:

"Я бы тоже хотел, чтобы они победили": капитан сборной Шотландии - о предстоящем матче с Украиной

"Они хотят победить, как и мы". тренер соперника Украины в отборе на ЧМ-2022 - о предстоящем поединке

Фанаты соперника "сине-желтых" учат гимн Украины, чтобы исполнить его на матче отбора ЧМ-2022