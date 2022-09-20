Шотландия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

В среду, 21 сентября , сборная Украины встретится с шотландцами в матче 1-го тура групповой стадии Лиги наций сезона-2022/23.

Этот поединок ранее был перенесен из-за загруженного графика украинской сборной в июне. В начале лета команда Александра Петракова играла в отборе на ЧМ-2022, поэтому матч стартового тура Лиги наций между Шотландией и Украиной решили провести осенью.

Встреча Шотландия – Украина состоится на стадионе "Гэмпден Парк" в Глазго. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Интересно, что именно на этой арене "сине-желтые" в июне побеждали шотландцев в полуфинале квалификации на мундиаль в Катаре. А летом прошлого года сборная Украины на "Гэмпден Парк" обыграла Швецию и впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы.