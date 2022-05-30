Шотландия - Украина: онлайн-трансляция матча плей-офф отбора на ЧМ-2022

В среду, 1 июня, сборная Украины по футболу проведет полуфинальный поединок квалификации на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

Соперником "сине-желтых" в борьбе за путевку на мировое первенство станет команда Шотландии.

Встреча состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Изначально матч Шотландия - Украина был запланирован на 24 марта, однако из-за вторжения российских оккупантов на украинские территории поединок перенесли на июнь.

Победитель одноматчевого противостояния между Шотландией и Украиной выйдет в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

ТСН Проспорт предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Шотландия - Украина.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Читайте также: Шотландия - Украина: где смотреть матч плей-офф отбора на ЧМ-2022 и прогнозы букмекеров