Шотландия - Украина: стало известно, где "сине-желтые" сыграют один из первых матчей Лиги наций-2022/23

Шотландия - Украина: стало известно, где "сине-желтые" сыграют один из первых матчей Лиги наций-2022/23

За несколько дней до этого команда Петракова стартует в турнире поединком против Ирландии.

Определилось место проведения матча Лиги наций-2022/23 между сборными Шотландии и Украины.

Гостевой для команды Александра Петракова поединок состоится 7 июня на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго, сообщает местная футбольная ассоциация на своем сайте.

Перед этим украинская сборная стартует в турнире матчем против Ирландии 4 июня. Еще одним соперником "сине-желтых" в квартете B1 станет команда Армении.

В 2022 году сборная Украины должна провести сразу три встречи против шотландцев. Кроме двух поединков Лиги наций, украинцы 24 марта на "Хэмпден Парк" сыграют с командой Стива Кларка в полуфинале плей-офф за выход на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

Победитель нашей группы Лиги наций выйдет в Дивизион A, а команда, занявшая последнее место, опустится в Дивизион C.

12 лучших сборных Лиги наций-2022/2023 (кроме тех, кто попадет на Евро-2024 по итогам квалификации) в марте 2024 года в двораундовом плей-офф разыграют последние три путевки на континентальное первенство, которое состоится в Германии.

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