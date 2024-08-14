Шовковский дал оценку победе "Динамо" над "Рейнджерс" и выходу в плей-офф отбора Лиги чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал победу своей команды над шотландским "Рейнджерс" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Сыграв вничью 1:1 в первом поединке в польском Люблине, во втором поединке "бело-синие" на стадионе "Хэмпден-Парк" в Глазго одолели вице-чемпиона Шотландии со счетом 2:0 и вышли в раунд плей-офф отбора самого престижного евротурнира.

"Прежде всего, поздравляю всех болельщиков "Динамо" с победой. Очень важная победа, очень важные эмоции для нашей страны, для наших болельщиков. Мы прекрасно знали, против какой хорошей команды нам пришлось сегодня играть, понимали, что будет непросто, что будет давление со стороны зрителей. Но так же понимали, что нам некуда отступать, у нас есть свои задачи, что игра будет достаточно непростой. Возможно, будут какие-то провокации, но не поддаваться на них, играть до конца и быть готовыми к любому ходу событий.

Безусловно, гораздо проще играть, когда у тебя есть численное преимущество. Мы пытались усилить давление с фланга, чтобы у нас были скорости, и мы понимали креативность выходивших на замену игроков. К тому же я почувствовал, что нужно было сделать незначительные изменения, чтобы внести определенные коррективы в действия наших игроков. Что именно я сказал им, останется между нами. Да, замены сработали, но важно не это, а то, что игроки были готовы выйти на поле, усилить игру, что они, в принципе, и сделали, чем помогли нам добиться положительного результата.

Безусловно, это важная победа для нас. Но по состоянию на сейчас это уже история, и мы должны двигаться дальше. Только глядя вперед, стоя лицом к будущему, мы будем развиваться и идти дальше.

Красная карточка для игрока "Рейнджерс"? Я видел и худшие красные карточки в своей карьере. Но на сегодняшний день есть определенные правила, которые соблюдают все команды. И если в воздухе ведется борьба и одного игрока бьют в лицо, то это желтая карточка как минимум. Это не была прямая красная карточка для игрока "Рейнджерс" – это была вторая желтая. И в этом случае, наверное, настроение игроков сыграло с хозяевами злую шутку. Футболисты "Рейнджерс" были мотивированы, вы сами это видели, иногда мне казалось, что они даже агрессивно действовали. И это я тоже могу понять, потому что это футбол, есть желание победить, и это в крови. Если посмотреть в историю, то желание победить в крови у шотландцев, равно как и у украинцев. Но выходя на таких крупных турнирах в составе, игроки должны унимать свои эмоции, тем более, если у тебя есть желтая карточка, нужно действовать внимательнее и осторожнее", – цитирует Шовковского официальный сайт "Динамо".

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов соперником "Динамо" станет австрийский "Зальцбург", который в 3-м раунде квалификации ЛЧ прошел нидерландский "Твенте" (2:1, 3:3).

Матчи "Динамо" против "Зальцбурга" состоятся 21 и 27 августа. Первая игра будет номинально домашней для киевлян. Победитель противостояния получит путевку в основной этап Лиги чемпионов. Проигравший попадет в основную стадию Лиги Европы.

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