Шовковский и игроки "Динамо" высказались о поражении в первом матче плей-офф отбора Лиги чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал поражение от австрийского "Зальцбурга" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок на "Арене Люблин" в польском Люблине завершился со счетом 0:2 .

"Конечно, я недоволен игрой. Также в некотором смысле я недоволен и действиями арбитра, потому что фол на Ярмоленко там был стопроцентный. И если это не пенальти, то, по крайней мере, очень опасный штрафной удар.

Что касается игры команды, то мы создали много моментов, но игра состоит из забитых мячей, а не из созданных нами возможностей. У нас еще есть повторная игра, будем готовиться к ней – этот поединок еще не окончен.

Было достаточно моментов, чтобы забивать, но где-то не удалось завершить, где-то замкнуть не успели, где-то в штангу попали. Это игра. Мы разберем эту игру подробно, чтобы сыграть удачно в ответном матче. Слабые стороны "Зальцбурга"? Об этом я расскажу команде", – передает слова Шовковского официальный сайт "бело-синих".

Также результат поединка прокомментировал полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко.

"При такой игре мы заслужили забитый мяч дома. Не знаю, с чем связано то, что не удалось это сделать – просто не реализовали свои моменты, а соперник – реализовал свои.

Игроки соперника очень хорошо оборонялись. У нас было несколько подходов к воротам, но защитники хорошо отбивались, блокировали наши попытки. Несколько ударов у нас было, но неудачных. Повторюсь, мы не смогли реализовать моменты, которые у нас были. Будем ждать ответного матча и постараемся реабилитироваться.

Главный тренер указал нам на ошибки, и вы видели, что после перерыва мы хорошо играли. Но произошел несчастный случай с пенальти. Это футбол, подобное случается. Хотя у нас были шансы отыграться, все зависело от нас.

На мой взгляд, команда очень достойно играла. Хорошим было начало первого тайма, мы могли забивать. Второй тайм тоже получился неплохим. Интересная была игра, к сожалению, мы уступили. Я доволен командой, игроками, тем, что они вышли на поле не просто отбывать номер, а играли за эмблему "Динамо" и отдавали все силы, чтобы завоевать достойный результат", – цитирует Шапаренко официальный сайт киевского клуба.

Своими впечатлениями от матча в эфире MEGOGO также поделился голкипер "Динамо" Георгий Бущан.

"По-моему, игра сегодня была равной, просто нужно было реализовывать свои моменты, но не повезло. Но команда играла до конца, и я думаю, что у нас еще будут шансы сыграть в Австрии как можно лучше.

Думаю, присутствовало определенное волнение, но и соперник хорошо прессинговал. В частности, в первом тайме нам не всегда удавалось выйти из под прессинга, были и мои ошибки. Во втором тайме наладили нашу игру, но чуть-чуть не повезло", – приводит слова Бущана официальный сайт "Динамо".

Ответный матч состоится во вторник, 27 августа, в Зальцбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния получит путевку в основную стадию Лиги чемпионов, а проигравшая команда будет выступать в Лиге Европы.

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