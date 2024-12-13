Шовковский кратко прокомментировал разгромное поражение "Динамо" от "Реал Сосьедада" в Лиге Европы

"Бело-синие" стали первой командой, которая досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф еврокубка.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал разгромное поражение (0:3) от испанского "Реал Сосьедада" в матче шестого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", послематчевая пресс-конференция Шовковского состояла из одного вопроса и одного короткого ответа.

Проиграв все свои шесть матчей в нынешнем сезоне Лиги Европы, "Динамо" стало первой командой, которая досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф.

– Что вы сказали игрокам в раздевалке после первого тайма?

– Сделал замечания по поводу тех моментов, которые у нас были, и сказал, чтобы мы играли так, как сначала договаривались.

После шести туров киевляне занимают последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы. "Динамо" остается единственным участником турнира, который до сих пор не набрал ни одного очка.

Впереди киевский клуб ждут еще два матча основного раунда Лиги Европы, которые состоятся уже в следующем году: 21 января "бело-синие" сыграют с турецким "Галатасараем", а 30 января будут противостоять латвийскому РФШ.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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