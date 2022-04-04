Шовковский - о зверствах РФ в Украине: Есть тотальная ненависть ко всему, что связано с рашизмом

Александр Шовковский шокирован жестокостью российских оккупантов.
Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский эмоционально прокомментировал бесчинства российских захватчиков, которые вторглись в Украину.
"Слов найти невозможно! Но есть полное понимание своего отношения к тому, что произошло и, к сожалению, еще происходит. Есть тотальная ненависть ко всему, что связано с рашизмом!
Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава украинцам!", - написал Шовковский на своей странице в Facebook.
Слов найти невозможно! Но есть полное понимание своего отношения к случившемуся и к сожалению еще происходящему! Есть тотальная...Опубликовано Oleksandr Shovkovskyi Воскресенье, 3 апреля 2022 г.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская разведка последовательно устанавливает личности всех захватчиков и убийц, которые замучали и жестоко убили людей в населенных пунктах Киевщины, чтобы наказать по заслугам армейцев диктатора Путина за варварские зверства.
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