Шовковский обратился к игрокам "Динамо" после назначения исполняющим обязанности главного тренера

Александр Шовковский дал первый комментарий в роли исполняющего обязанности главного тренера киевского "Динамо" после того, как официально заменил у руля столичного клуба Мирчу Луческу.

В субботу, 4 ноября, 48-летний украинский специалист был представлен команде новым наставником. Шовковский обратился к футболистам "Динамо", не забыв поблагодарить и Луческу за его труд.

"За результат всегда отвечают главный тренер и его тренерский штаб, вы отвечаете за качество своей игры. И у вас есть определенный уровень игры, ниже которого вы не имеете права опускаться, а наоборот стремиться его повышать.

Мистер Луческу вкладывал в вас свои силы, знания, опыт. А добился он многого в своей жизни и карьере. Поэтому я хочу, чтобы вы еще раз поблагодарили Мистера за проделанную работу", – цитирует СаШо официальный сайт "Динамо".

После речи Шовковского все аплодисментами провели Луческу, который накануне после поражения от "Шахтера" (0:1) в матче 13-го тура УПЛ подал в отставку с поста наставника "бело-синих", а также объявил о завершении тренерской карьеры.

Сейчас киевляне с 16 очками занимают седьмое место в турнирной таблице УПЛ, но имеют три игры в запасе. "Бело-синие" не смогли выиграть ни один из четырех последних матчей в чемпионате Украины. Перед Классическим "Динамо" проиграло "Полесью" (2:3) и "Днепру-1" (0:1), а также сыграло вничью с "Колосом" (1:1).

В первом поединке после отставки Луческу "бело-синие" 12 ноября на выезде встретятся с "Кривбассом" в рамках 14-го тура УПЛ.

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