Шовковский объяснил задержку с заменой игрока в матче с "Кристал Пэлас" в Лиге конференций

Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы СМИ после матча первого тура основного раунда Лиги конференций против английского "Кристал Пэлас" (0:2).

В том числе наставник "бело-синих" прокомментировал задержку с заменой защитника команды Тараса Михавка, который травмировался в первом тайме.

После неудачного столкновения с соперником Михавко был вынужден досрочно покинуть поле. Тренерский штаб киевлян восемь минут готовил замену травмированного футболиста. Пока это происходило, "Динамо" играло в меньшинстве и пропустило первый гол от "орлов".

"К сожалению, тот игрок, которого мы планировали выпускать, был совсем не готов для того, чтобы выходить на футбольное поле. Поэтому и получилось так, что очень долго. И это самое сыграло с нами злую шутку. А после пропущенного мяча я уже изменил тактическую схему. То, что мы планировали сделать позже, нужно было делать уже сейчас", – цитирует Шовковского официальный сайт "Динамо".

В итоге "Динамо" на "Арене Люблин" в польском Люблине проиграло "Кристал Пэлас" со счетом 0:2. С 76-й минуты киевляне играли в большинстве после удаления в составе соперника.

Напомним, в основном этапе Лиги конференций динамовцы сыграют против шести разных соперников – три матча дома и три на выезде.

Кроме "Кристалл Пэлас", соперниками действующего чемпиона Украины станут "Самсунспор" (Турция), "Зрински" (Босния и Герцеговина), "Омония" (Кипр), "Фиорентина" (Италия) и "Ноа" (Армения).

Следующий матч в турнире подопечные Александра Шовковского проведут 23 октября на выезде против "Самсунспора".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.