Шовковский объяснил задержку с заменой игрока в матче с "Кристал Пэлас" в Лиге конференций
Наставник "бело-синих" рассказал, почему не удалось заменить Тараса Михавка сразу после того, как он травмировался.
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы СМИ после матча первого тура основного раунда Лиги конференций против английского "Кристал Пэлас" (0:2).
В том числе наставник "бело-синих" прокомментировал задержку с заменой защитника команды Тараса Михавка, который травмировался в первом тайме.
После неудачного столкновения с соперником Михавко был вынужден досрочно покинуть поле. Тренерский штаб киевлян восемь минут готовил замену травмированного футболиста. Пока это происходило, "Динамо" играло в меньшинстве и пропустило первый гол от "орлов".
"К сожалению, тот игрок, которого мы планировали выпускать, был совсем не готов для того, чтобы выходить на футбольное поле. Поэтому и получилось так, что очень долго. И это самое сыграло с нами злую шутку. А после пропущенного мяча я уже изменил тактическую схему. То, что мы планировали сделать позже, нужно было делать уже сейчас", – цитирует Шовковского официальный сайт "Динамо".
В итоге "Динамо" на "Арене Люблин" в польском Люблине проиграло "Кристал Пэлас" со счетом 0:2. С 76-й минуты киевляне играли в большинстве после удаления в составе соперника.
Напомним, в основном этапе Лиги конференций динамовцы сыграют против шести разных соперников – три матча дома и три на выезде.
Кроме "Кристалл Пэлас", соперниками действующего чемпиона Украины станут "Самсунспор" (Турция), "Зрински" (Босния и Герцеговина), "Омония" (Кипр), "Фиорентина" (Италия) и "Ноа" (Армения).
Следующий матч в турнире подопечные Александра Шовковского проведут 23 октября на выезде против "Самсунспора".
Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.