Шовковский ответил, чего не хватило "Динамо" для выхода в основную стадию Лиги чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ после ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга".

Поединок на "Ред Булл Арене" в Зальцбурге завершился вничью 1:1. Поскольку в первой встрече "Динамо" проиграло вице-чемпиону Австрии со счетом 0:2, то по итогам двухматчевого противостояния победил "Зальцбург" (3:1) и завоевал путевку в основную стадию Лиги чемпионов. Киевляне же будут играть в основном раунде Лиги Европы.

– Чего не хватило "Динамо" сегодня, чтобы добиться положительного результата?

– Футболисты сегодня пытались сделать все от себя зависящее. И, думаю, упрекнуть команду в том, что у нее не было желания, нельзя. Я поблагодарил ребят, они потратили очень много сил сегодня. Если отвечать непосредственно на ваш вопрос, нам не хватило результата первого матча.

– Как бы вы оценили выступление команды в квалификации Лиги чемпионов?

– Мы, безусловно, проанализируем еще это выступление. Это совсем другой уровень, это матчи Лиги чемпионов. И я повторюсь, что горжусь командой, их отношением, их работой. Мы стремились, старались, в начале игры зажали соперника, но, к сожалению, снова пропустили контратаку и пропустили мяч, хотя у нас были моменты. Безусловно, это огромный опыт, многие игроки впервые играют на международной арене, увидели, что это совсем другой уровень, более высокие скорости. Это то, к чему мы стремимся в своей работе, чтобы улучшать свои действия как индивидуальные, так и командные действия. Я всегда говорил своим подопечным, что единственный человек, на кого вы должны оглядываться, – это вы в прошлом. Единственный человек, лучше которого вы должны быть, – это вы в настоящем. Думаю, мы однозначно сделали большой шаг вперед, и думаю, что мы на правильном пути. Надо продолжать идти дальше. После неудачи в прошлогоднем выступлении на международной арене, думаю, мы сделали огромный шаг вперед, ну а дальше все только начинается – я уверен в этом.

– Осталось несколько дней до закрытия трансферного окна. Будут ли еще трансферы у "Динамо"?

– Не о чем говорить, пока эти трансферы не сбудутся. Селекционная служба работает постоянно, есть определенные трудности, но говорить что-то заранее нет смысла.

Также не могу отдельно не сказать о том, какой была прошлая ночь в Украине. В частности, гостиницы, в которой команда останавливалась всегда, когда ездила на матчи в Кривой Рог, почти не существует. Люди погибли. Это наши реалии сегодняшнего времени. Безусловно, хочется, чтобы как можно быстрее закончилась эта война, конечно же, нашей победой, чтобы мы вернулись к нормальной полноценной жизни.

Еще раз – Слава ВСУ, Слава Украины, мирного и спокойного вечера нам всем.

Отметим, что "Динамо" в ранге серебряного призера УПЛ начало нынешний евросезон со второго отборочного раунда Лиги чемпионов. До противостояния с "Зальцбургом" подопечные Шовковского прошли сербский "Партизан" и шотландский "Рейнджерс".

Украину в самом престижном еврокубке остался представлять только донецкий "Шахтер", который автоматически получил путевку в основной раунд Лиги чемпионов.

Жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов-2024/25 состоится в четверг, 29 августа.

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