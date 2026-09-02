Шовковский поддержал вратаря "Динамо" Суркиса после провального матча с "Буковиной"

Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

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Бывший вратарь и главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский поддержал голкипера "бело-синих" Вячеслава Суркиса после разгромного поражения от черновицкой "Буковины" в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок на стадионе им. Г. Тонкочеева в Каменец-Подольском завершился поражением столичного клуба от новичка элитного дивизиона со счетом 0:3.

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Два из трех голов "Буковина" забила после грубых ошибок вратаря киевлян Вячеслава Суркиса, который после второго пропущенного мяча попросил замену. Вместо него на поле вышел другой голкипер Илья Ольховой, для которого матч стал дебютным за основную команду "Динамо".

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"В моей карьере было все... Победы и поражения. Матчи, после которых тебя преподносили, и матчи, после которых казалось, что весь мир готов поставить на тебе крест. Были ошибки, после которых говорили, что я уже ничего не стою как вратарь. Были слова, которые болели. Был хейт. И были моменты, когда самым трудным было не выйти на поле, а снова поверить в себя.

А потом были другие матчи… Выигранные дуэли… Сэйвы… Отбитые пенальти… Победы… Золотые медали… Лига чемпионов… Чемпионат мира… Швейцария… Моменты, за которые меня благодарили те самые люди, которые когда-то не оставляли от меня камня на камне. Но ничего из этого не свалилось с неба…

Это была работа. Над собой. Над своими слабостями. И прежде всего — над собственными ошибками… Сегодня я точно знаю: если бы в моей жизни не было тех тяжелых матчей и тех ошибок, возможно, не было бы и многих моих побед… Вратарь ошибается особенно заметно. За его спиной уже нет того, кто может поправить ситуацию. Но вратарь — тоже человек…

Иногда одна ошибка может сломать. А может стать точкой, с которой начинается совсем другой путь… Поэтому прежде чем уничтожать человека за один неудачный вечер, стоит помнить: возможно, именно сегодня он получает свой самый важный урок… И, возможно, завтра вы будете благодарить его за матч, который он для вас выиграет…

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Победы не рождаются без ошибок. Сильными не рождаются — сильными становятся! Слава Украины, Слава Нации, Слава ВСУ. Все будет Украина”, — написал Шовковский в своем Instagram.

20-летний Вячеслав Суркис является сыном Григория Суркиса — бывшего президента Федерации футбола Украины и экс-президента "Динамо". Также он является племянником действующего президента "Динамо" Игоря Суркиса.

Для "Динамо" это первое поражение в сезоне УПЛ. Киевляне с 6 очками после трех сыгранных матчей занимают шестое место в турнирной таблице.

В рамках пятого тура УПЛ "бело-синие" примут ЛНЗ. Поединок состоится в воскресенье, 6 сентября, начало — в 13:00.

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Ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал разгромное поражение от "Буковины".

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