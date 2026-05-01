Шовковский признался, предлагали ли ему возглавить сборную Украины после ухода Реброва

Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

Реклама

Легендарный вратарь и бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал, предлагали ли ему возглавить сборную Украины после ухода Сергея Реброва.

В комментарии для ТСН Гламур 51-летний специалист признался, что с ним никто не контактировал по поводу возможного назначения наставником национальной команды.

"Что касается выбора тренера, со мной никто не контактировал, поэтому я не могу об этом ничего вам сказать", — заявил Шовковский.

Реклама

Также Александр ответил на вопрос, хотел ли бы возглавить сборную Украины.

"В жизни бывает много разнообразных желаний. Хочешь рассмешить бога — нужно рассказать ему о своих планах на будущее. Мои желания остаются при мне по крайней мере до того момента, пока они не исполнятся", — сказал Шовковский.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что следующий главный тренер "сине-желтых" сделает все возможное, чтобы футбол в Украине был на высоком уровне.

"Я уверен в том, что следующий наставник сборной сделает все возможное для того, чтобы футбол в Украине был на высоком уровне. Но мы должны учитывать, что в стране идет война. И я уже говорил, что, на мой взгляд, нужно две вещи для того, чтобы наша сборная играла на высоком уровне и достигала высоких результатов.

Реклама

Первое — сделать так, чтобы чемпионат Украины входил в топ-5 в Европе. На сегодняшний момент это невозможно.

Второй вариант — чтобы много игроков играли в топ-5. Это намного проще, но для этого нужно, чтобы уровень футбола в Украине был на высоком уровне и наших игроков приглашали в команды, которые играют в топ-5. Тогда мы будем конкурентоспособными", — сказал Шовковский.

Напомним, что Шовковский находится без работы с конца ноября прошлого года, когда его уволили с поста главного тренера "Динамо". СаШо возглавлял "бело-синих" с осени 2023 года и привел команду к титулу чемпиона Украины в сезоне-2024/25.

Ранее сообщалось, что главными кандидатами на пост главного тренера сборной Украины являются экс-тренер "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич, а также итальянец Андреа Мальдера, который с 2016 по 2021 год работал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины.

Реклама

Накануне стало известно, что сборная Украины сыграет товарищеский матч против Дании. Поединок состоится 7 июня в датском Оденсе. Кто будет руководить "сине-желтыми" в этом спарринге, пока неизвестно.

Новости партнеров