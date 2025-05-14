Шовковский прокомментировал драматическое поражение "Динамо" от "Шахтера" в финале Кубка Украины

Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

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Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал поражение своей команды от донецкого "Шахтера" в финальном матче Кубка Украины сезона-2024/25.

Основное и дополнительное время поединка на Центральном стадионе в Житомире завершилось со счетом 1:1 , а в серии пенальти точнее оказались "горняки" – 6:5 .

Ответы Шовковского на вопросы представителей СМИ после финального матча Кубка Украины приводит официальный сайт "Динамо".

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– Прежде всего нужно сказать, что болельщики должны были получить удовольствие от финала – от самой игры, от напряжения, от борьбы, которая была на футбольном поле. И хоть она и была бескомпромиссной, но футболисты все же сдерживали себя, чтобы не нанести травмы друг другу. Да, эмоции были на футбольном поле, и они должны быть, когда проходит матч за кубковый трофей.

Безусловно, досадно проигрывать в серии послематчевых пенальти. Здесь, в первую очередь, нужно сказать, что в футболе, безусловно, прежде всего индивидуальное мастерство имеет большое значение. Но в то же время большое значение имеют ошибки, которые допускают игроки. Мы опять же пропустили гол после собственной ошибки, дали возможность провести сопернику быструю контратаку и не доиграли эпизод до конца, когда нам забивали. Как всегда, можно сказать, что будем делать выводы, но эта ошибка лишила нас Кубка.

– Что вы можете сказать о сегодняшнем судействе?

– Вы знаете, лучший арбитр – это тот, которого не видно на поле, когда играют команды. Имеются компетентные органы, которые будут анализировать действия судейской бригады. Я не хочу этого делать.

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– Впервые финал Кубка Украины прошел в Житомире. Ваши впечатления от организации поединка, качества поля?

– Меньше всего я смотрел на то, где мы будем играть финальный матч. Для нас это не было главным. Поле в нормальном состоянии, атмосфера на стадионе отличная. Я уверен, что болельщики получили удовольствие.

– Вы сделали довольно нестандартную замену, заменив Шапаренко на Бражко...

– В чем она нестандартная? Мне нужно было влиять на события, которые происходили на поле, поэтому мое решение было таким. Ничего необычного я в этом не вижу.

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Для "Шахтера" это 15-я победа в Кубке Украины. Донецкий клуб обновил рекорд по числу побед в турнире. "Динамо" завоевывало этот трофей 13 раз.

Напомним, в прошлом году обладателем Кубка Украины также стал "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.