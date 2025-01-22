Шовковский прокомментировал феерический камбэк "Динамо" в матче Лиги Европы с "Галатасараем"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал ничью с турецким "Галатасарай" (3:3) в матче седьмого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

По ходу встречи украинский клуб уступал в счете 0:2 и 1:3, но сумел совершить камбэк и спастись от поражения.

Итоги поединка в Стамбуле наставник "бело-синих" подвел на пресс-конференции, которая состоялась сразу после завершения игры.

"К сожалению, по сценарию игры мы совершили ошибки в начале первого тайма и так же в начале второго тайма, именно во время стандартных положений – после угловых. Понимаем, что нам нужно будет работать с этим.

Отдельная история – это, конечно, поддержка, которую получает "Галатасарай", играя дома при своих болельщиках, и это комплимент для турецких фанатов. Всегда приятно играть при переполненных трибунах, а еще больше – когда такая безумная поддержка. К сожалению, в нашей стране этого нет в связи с войной, которая продолжается.

Говоря о болельщиках, я обращал внимание наших игроков на то, что важно справиться со своими эмоциями перед игрой, чтобы они не мешали нам действовать при организации как защиты, так и атак. С другой стороны, мы говорили о том, что очень важно правильно принимать решения в организации игры, как в обороне, так и в атаке. И в этом вопросе у нас были проблемы, особенно в первом тайме, да и во второй половине встречи. Мы принимали не те решения, о которых договаривались. Я надеюсь, что это именно из-за эмоционального состояния и безумной поддержки, которую оказал стадион и из-за давления, которое испытывали наши игроки во время матча.

Мы должны были немного спокойнее распоряжаться мячом в фазе перехода в атаку, ведь были очень неплохие моменты, которые нужно было использовать. Принятые решения и технический брак не позволяли нам удачно выходить в атаку. Я не говорю о заключительных действиях, а имею в виду этап, когда у нас была прекрасная возможность провести очень эффективные атаки с высокими шансами для взятия ворот.

А главный момент – это, безусловно, то, что мы даже при неблагоприятном для нас счете 0:2 и 1:3 продолжали играть, пытались искать свои моменты и в итоге нашли и наиграли на ничью.

Анализируя любую игру, мы не должны всегда привязываться к результату. Безусловно, он очень важен, но иногда результат может не объективно отображать информацию. Безусловно, первые зачетные баллы в седьмом туре – не то, на что мы рассчитали в начале. Но имеем то, что имеем, к сожалению, ситуация сложилась таким образом, и это определенное стечение обстоятельств. Сегодня мы выходили на футбольное поле, чтобы показать, что у команды есть характер, и как бы ни сложилась ситуация, мы будем бороться до последнего.

Мы выходим на каждый матч, анализируя действия соперника. Пытаемся сделать свои настройки на игру и стремимся в любом поединке играть на максимальный результат. Стратегия может отличаться в зависимости от соперника, ситуации, обстоятельств, но в каждой игре мы стараемся одержать победу.

После перерыва мы сделали две замены, понимали, что они должны усилить нашу игру, стабилизировать центр. Мы рассчитывали на индивидуальные качества Андрея Ярмоленко, его уверенность и опыт, поэтому выходили на второй тайм с большим желанием забить еще.

Безусловно, когда выходящий на замену игрок забивает два мяча, это говорит о том, что замена была удачна. И Александр выполнил подачу с углового, после которого Ярмоленко отличился, сократив счет. Так что обе замены важные. Я повторяю своим игрокам, и они должны понимать, что у нас есть стартовый состав, учитывающий многие моменты, объективные и субъективные детали. Но наша общая обойма состоит из 28-30 игроков, и каждый в любой момент должен быть готов выйти на футбольное поле", – цитирует Шовковского официальный сайт "Динамо".

Вырвав ничью в матче с "Галатасараем", киевский клуб завоевал первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Ранее "бело-синие" терпели поражение в первых шести турах, в результате чего досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф.

Сейчас "Динамо" продолжает находиться на последнем, 36-м месте в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы.

В заключительном туре основного этапа Лиги Европы подопечные Шовковского посоревнуются с латвийским РФШ. Поединок состоится 30 января в германском Гамбурге.

Напомним, в обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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