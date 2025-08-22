ТСН в социальных сетях

Проспорт
385
1 мин

Шовковский прокомментировал поражение "Динамо" от "Маккаби" в квалификации Лиги Европы

"Бело-синие" в первой игре двухматчевого противостояния уступили со счетом 1:3.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Александр Шовковский

Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал поражение от "Маккаби" Тель-Авив (1:3) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.

– Считаете ли вы справедливым удаление Вивчаренко и как оно повлияло на ваш план на второй тайм?

– Я могу считать его справедливым или несправедливым, но оно есть. И, к сожалению, это не в первый раз, когда мы получаем на ровном месте красную карточку. Будучи на мяче, технический брак – и потом фол, который судьи трактуют как красную карточку. Можем строить план на игру, стратегию, договариваться о чем-нибудь. Но почти 40 минут играть в меньшинстве…

– Скажите, пожалуйста, что с Тымчиком? Почему его не было в заявке?

– К сожалению, у него поднялась температура, и мы не могли на него рассчитывать в этой игре. Вроде бы у него состояние стабилизировалось, и уже температуры нет, - цитирует Шовковского официальный сайт "Динамо".

Ответный матч между "Динамо" и "Маккаби" состоится в четверг, 28 августа, в польском Люблине на "Арене Люблин". Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги Европы, а проигравший выступит в основном этапе Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что "Динамо" разгромило "Эпицентр" в третьем туре УПЛ и единолично возглавило турнирную таблицу.

