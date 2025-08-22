- Дата публикации
Шовковский прокомментировал поражение "Динамо" от "Маккаби" в квалификации Лиги Европы
"Бело-синие" в первой игре двухматчевого противостояния уступили со счетом 1:3.
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал поражение от "Маккаби" Тель-Авив (1:3) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.
– Считаете ли вы справедливым удаление Вивчаренко и как оно повлияло на ваш план на второй тайм?
– Я могу считать его справедливым или несправедливым, но оно есть. И, к сожалению, это не в первый раз, когда мы получаем на ровном месте красную карточку. Будучи на мяче, технический брак – и потом фол, который судьи трактуют как красную карточку. Можем строить план на игру, стратегию, договариваться о чем-нибудь. Но почти 40 минут играть в меньшинстве…
– Скажите, пожалуйста, что с Тымчиком? Почему его не было в заявке?
– К сожалению, у него поднялась температура, и мы не могли на него рассчитывать в этой игре. Вроде бы у него состояние стабилизировалось, и уже температуры нет, - цитирует Шовковского официальный сайт "Динамо".
Ответный матч между "Динамо" и "Маккаби" состоится в четверг, 28 августа, в польском Люблине на "Арене Люблин". Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.
Победитель противостояния выйдет в основную стадию Лиги Европы, а проигравший выступит в основном этапе Лиги конференций.
