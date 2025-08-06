Шовковский прокомментировал поражение "Динамо" от "Пафоса" в квалификации Лиги чемпионов

Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

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Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал поражение от кипрского "Пафоса" (0:1) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

"Это противостояние состоит из двух матчей. И, безусловно, судьба поединка еще не решена. В первом тайме мы имели отличные возможности для того, чтобы забить гол, но не реализовали свои моменты, а в одном моменте в результате ошибок пропустили контратаку, которую смог реализовать наш соперник. Безусловно, мы разочарованы результатом первого матча, но еще ничего не предопределено.

Давайте не будем затрагивать тему судейства. Хочу сказать, что если мы хотим проходить дальше в турнире, мы должны использовать моменты, которые у нас были. В первом случае был выход три в один, и мы должны были реализовывать этот шанс. Еще один момент в первом тайме мы имели после стандартного положения, и тоже должны были его реализовывать. Индивидуальное мастерство сказалось. Для меня одинаковые ошибки при обороне и атаке. Результат матча состоит из пропущенных и забитых мячей. Мы совершили ошибки, когда не забили, и совершили ошибку, когда пропустили. И имеем результат первого матча", – цитирует Шовковского официальный сайт "Динамо".

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Ответный матч между командами состоится 12 августа на Кипре. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с триумфатором пары "Лех" (Польша) – "Црвена Звезда" (Сербия).

Тот, кто проиграет, в раунде плей-офф отбора Лиги Европы сразится с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

Напомним, "Динамо" стартовало со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где дважды разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Благодаря этому киевляне гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.