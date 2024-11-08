Шовковский прокомментировал разгромное поражение "Динамо" от "Ференцвароша" в Лиге Европы

Наставник "бело-синих" поделился впечатлениями после провальной для его команды игры.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал сокрушительное поражение от венгерского "Ференцвароша" в матче четвертого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Поединок на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге завершился со счетом 0:4 . Отметим, что с 17-й минуты "бело-синие" играли в меньшинстве из-за удаления защитника Владислава Дубинчака.

"Мы готовимся к каждой игре. Но вдесятером против одиннадцати играть достаточно сложно. Вы анализируйте и продолжайте делать свою работу, а мы будем делать свою.

Касательно сегодняшней игры, в первом тайме мы сдерживали соперника, играли компактно и организованно, имели возможности забить, и не один раз. Во втором пропустили после ужасной ошибки. Сразу же пропустили второй – и игра была сделана", – сказал Шовковский на пресс-конференции после матча.

Поражение от "Ференцвароша" стало для киевлян четвертым подряд в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. До этого "Динамо" разгромно проиграло "Лацио" (0:3) уступило "Хоффенхайму" (0:2) и потерпело поражение от "Ромы" (0:1) украинского форварда Артема Довбика.

После четырех туров "Динамо" занимает последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы, не набрав ни одного очка. Разница забитых и пропущенных мячей – 0:10.

Несмотря на провальные результаты, "Динамо" еще сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Впереди у подопечных Шовковского еще четыре матча в основном этапе: против чешской "Виктории" Пльзень (28 ноября), испанского "Реала Сосьедад" (12 декабря), турецкого "Галатасарая" (21 января) и латвийского РФШ (30 января).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Читайте также:

Лига конференций: общая турнирная таблица основного раунда

Эффектный гол Мудрика помог "Челси" поиздеваться над армянским клубом в Лиге конференций (видео)

Лига чемпионов: общая турнирная таблица основного раунда – на каком месте "Шахтер"