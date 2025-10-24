Шовковский прокомментировал разгромное поражение "Динамо" от "Самсунспора" в Лиге конференций

Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча второго тура основного этапа Лиги конференций против турецкого "Самсунспора", в котором киевляне разгромно проиграли со счетом 0:3 .

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

– Тиаре допустил две результативные ошибки, как можете оценить его игру?

– Я не согласен, что было две ошибки, ведь рикошет – это случай. Но мы не можем выходить из раздевалки уже уступая 0:1. Безусловно, такие ошибки влияют на действия команды и результат в целом. Хотя при счете 0:1 у нас была прекрасная возможность, которую нужно было использовать – когда мы не забили в пустые ворота. Это тоже ошибка, повлиявшая на итоговый результат. Как я уже говорил, дьявол прячется в мелочах. К сожалению, эти мелочи в последнее время играют не в нашу пользу. Мы допускаем ошибки как при организации обороны, так и в атаке, когда не реализуем свои моменты.

– В первом тайме активными были оба вингера, но почему так редко удавалось оказываться в чужой штрафной?

– Потому что соперник пытался делать все, чтобы этого не произошло. В некоторых случаях индивидуальное мастерство было не лучшим. Чтобы выигрывать матчи, нужно выигрывать микродуэли при организации как обороны, так и атак. К сожалению, сегодня этот компонент с нашей стороны был не лучшего качества. Хотя в первом тайме до второго пропущенного мяча я не могу сказать, что мы играли плохо или не имели шансов успешнее реализовать те моменты, которые у нас были. Но счет на табло.

– Это был первый матч Рубчинского в этом сезоне, насколько он был готов и как вы можете оценить его игру?

– У него был тяжелый период, он вернулся в расположение команды после подготовки и выступлений в составе молодежной сборной, как и другие 9 игроков, вынужденно присоединившихся к команде через две недели после начала подготовки к сезону, потому что они готовились с U-23. Это наложило свой отпечаток, он получил повреждение, причем очень непростое, и пропустил весь этап подготовки. Затем плодотворно работал, и в последнее время его работа дала возможность полноценно получить место в стартовом составе. Считаю, что первый тайм он отыграл на достаточно высоком уровне, потом стало заметно, что ему было сложно. Хотя я доволен его работой, отношением. Повторюсь, у него был непростой период, и учитывая, что Валентин много пропустил, то, как он готовился, заслуживает похвалы. Молодец.

– В двух матчах основного этапа Лиги конференций вы не завоевали ни одного очка. Какие планы на будущее?

– Мы будем готовиться к каждой игре и будем стремиться улучшить свое турнирное положение, добывать победы и зачетные пункты.

– Кого из травмированных футболистов, по вашему мнению, не хватало сегодня?

– Вы хотите, чтобы я перешел на личности. Можно сказать, что не хватало всех игроков, можем говорить о ком-то конкретно, но ситуация такая, какая она есть. Безусловно, отсутствие игроков не дает нам дополнительных возможностей, но следует исходить из того, что есть на данный момент.

– Как вообще можете прокомментировать сегодняшний матч?

– Давайте будем откровенными: кто бы что ни говорил, а сложившаяся у нас в стране ситуация накладывает свой отпечаток на многое. Я перестал об этом говорить, потому что и так нас много критикуют за то, что мы переводим наши неудачи на то, что происходит в Украине. Но откровенно говоря, это нельзя упустить мимо внимания или не смотреть на это. К нам не хотят ехать игроки, которые могут усилить команду или требуют какие-то безумные и нереальные в наших реалиях зарплаты.

Очень непросто быть конкурентоспособными, рассчитывая только на свою академию. Когда в 2022 году началась война, многие ребята из нашей ДЮФШ покинули территорию Украины и сейчас успешно играют в Испании, Италии Германии и других странах. Это те игроки, которые должны были усиливать "Динамо" и быть в основной команде. Сегодня ситуация очень непростая не только для футбола, но и всей страны. Это очевидные моменты, но я перестал о них говорить, потому что всем надоело. Потому я пытаюсь говорить непосредственно о качестве игры.

Отметим, что "Динамо" не может победить уже шесть матчей подряд во всех турнирах – четыре ничьих в УПЛ и два поражения в Лиге конференций.

В поединке против "Самсунспора" киевляне не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

В следующем туре Лиги конференций подопечные Шовковского 6 ноября проведут номинально домашний матч против боснийского клуба "Зрински".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Напомним, уже в воскресенье, 26 октября, "Динамо" примет "Кривбасс" в матче 10-го тура УПЛ. После этого "бело-синие" дважды сыграют с "Шахтером": 29 октября в 1/8 финала Кубка Украины и 2 ноября в чемпионате.