Шовковский прокомментировал разгромную победу "Динамо" и выход в 3-й раунд отбора Лиги чемпионов

Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

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Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский дал пресс-конференцию после ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против мальтийского "Хамрун Спартанс", который завершился разгромной победой киевлян со счетом 3:0.

Первая встреча между командами состоялась неделю назад на Мальте и также завершилась разгромной победой чемпиона Украины со счетом 3:0.

Ответы наставника "бело-синих" на вопросы журналистов приводит официальный сайт "Динамо" .

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– Старт сегодняшнего поединка был интенсивнее первого матча, значит ли это, что команда будет добавлять в плане физики и сыгранности с каждым матчем?

– Поздравляю всех болельщиков с победой. Действительно, с учетом результата первого матча и того, что мы входим в очень насыщенный график, провели определенную ротацию, дали возможность проявить себя другим футболистам, посмотрели связи и другие сочетания.

Безусловно, первым таймом я был доволен, а во втором мы немного сбавили обороты. Собственно, в начале второго тайма мне показалось, что команда не вышла из раздевалки. Так что этим отрезком я остался не доволен. Да и вообще мы договаривались как раз о том, чтобы не притормаживать и работать в том же режиме, что и в первом тайме, но нам это не удалось. Будем разбираться, почему так вышло. Самое главное – что мы решили первую задачу и идем дальше.

– Какого соперника хотели бы получить в следующей стадии квалификации Лиги чемпионов – "Маккаби" или "Пафос"?

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– Не задавал себе такого вопроса. С любым соперником в следующем раунде играть будет сложнее. Завтра мы обязательно посмотрим ответный матч, который состоится между этими командами и будем готовиться к следующей игре, внимательнее рассматривая нашего будущего соперника.

– "Динамо" уж точно попадет в основной этап какого-нибудь еврокубка. Планируете на этапе Лиги тоже играть в Люблине или выберете другой стадион?

– Давайте не будем заглядывать далеко вперед, но, насколько я знаю, мы уже не будем менять эту локацию, и матчи группового этапа будем играть именно здесь. Нам достаточно переездов и других логистических моментов связанных с тем, что мы играем не на домашнем стадионе, а на выезде.

"Динамо" разбило "Хамрун Спартанс" со счетом 6:0 по сумме двух поединков и вышло в 3-й раунд отбора Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары "Пафос" (Кипр) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

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Пройдя мальтийский клуб, киевляне гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.

Матчи "Динамо" с победителем пары "Пафос" – "Маккаби" Тель-Авив в 3 квалифай-раунде Лиги чемпионов состоятся 5/6 августа и 12 августа. Перед этим подопечные Шовковского 2 августа проведут поединок стартового тура УПЛ с "Вересом".

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов запланирована на 4 августа, а матчи – 19/20 августа и 26/27 августа.