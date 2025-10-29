Шовковский прокомментировал волевую победу "Динамо" над "Шахтером" в Кубке Украины

Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после матча с донецким "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины сезона-2025/26.

Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился волевой победой "бело-синих" со счетом 2:1 .

На гол Луки Мейреллиша подопечные Шовковского ответили точными ударами Андрея Ярмоленко и Эдуардо Герреро, выйдя в четвертьфинал турнира.

"Прежде всего, поздравляю всех болельщиков "Динамо" с победой, с выходом в следующий раунд. Мы победили нашего принципиального соперника, эта победа очень важна.

Безусловно, в первом тайме было очень много уважения к игрокам "Шахтера". Мы не играли так агрессивно, как договаривались. Во втором тайме мы уже играли, не скажу, что рискованнее, но немного перестроили взаимодействия на поле при организации обороны, особенно когда соперник начинал атаки от ворот.

Но еще перед игрой мы акцентировали внимание игроков на том, что успех дается смелым, для этого нужно быть решительным, быть первым на мяче, нужно быть уверенными в своих действиях, играть без лишних эмоций, потому что лишние эмоции могут иногда мешать. В сегодняшней игре в первом они играли не в нашу пользу. Во втором тайме, когда мы уже пропустили, мы уже были уверены в своих действиях и прекрасно понимали, что нужно делать. Успех – неотъемлемая составляющая упорства, уверенности, смелости. Смелый улыбается успех, победа и фортуна. Но это все нужно заслужить своим желанием, работой и вкладом в действия команды. За второй тайм, безусловно, благодарность игрокам. Первый тайм будем пересматривать, готовиться к следующим матчам", – цитирует Шовковского официальный сайт "Динамо".

Выбив дончан из национального Кубка, "Динамо" прервало серию без побед в матчах против "Шахтера", которая длилась с апреля 2021 года.

Напомним, уже в следующем матче "Шахтер" и "Динамо" снова сойдутся в очной дуэли – в воскресенье, 2 ноября, дончане и киевляне сыграют во Львове в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).