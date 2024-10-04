Шовковский прокомментировал второе подряд поражение "Динамо" в основном раунде Лиги Европы

В двух стартовых турах еврокубка "бело-синие" пропустили пять голов и не забили ни одного мяча.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ после матча второго тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25 против немецкого "Хоффенхайма".

Поединок в немецком городе Зинсхайм завершился поражением киевлян со счетом 0:2.

Слова наставника "бело-синих" с послематчевой пресс-конференции приводит официальный сайт "Динамо".

– Что помешало сегодня добыть положительный результат?

– Если коротко, то пропущенные мячи и голы, которые мы не забили, а если отвечать более развернуто, это может занять часа два с половиной.

– Как чувствует себя Бражко, который получил повреждение?

– Сейчас рано о чем-то говорить. Будет обследование, дайте немного больше времени, тем более что сейчас он на допинг-контроле. Так что его даже не могут посмотреть врачи.

– Как на игре сказалось отсутствие опытных игроков – Ярмоленко и Буяльского?

– Нужно понимать, что в последнее время футбол, как и вся наша страна, выживает. Речь не идет о том, чтобы мы могли улучшаться или совершенствоваться. Мы должны, прежде всего, выжить. Это касается многих вопросов. Мы не можем привлечь квалифицированных легионеров, нормально готовиться. Это объективные причины. В такой ситуации, чтобы становиться сильнее, нужно играть с соперниками, которые сильнее нас.

Безусловно, для нас это большой опыт – играть против команд, которые представляют пятерку лучших лиг мира, в частности, Германии и Италии. Будем непосредственно готовиться к каждой игре и стараться делать все от нас зависящее, чтобы демонстрировать уровень, на который мы способны и готовы.

После двух сыгранных матчей "Динамо" с нулем в графе очков занимает предпоследнее, 35-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги Европы. В стартовом туре команда Шовковского разгромно проиграла итальянскому "Лацио" (0:3).

В обновленном формате Лиги Европы 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

В третьем туре Лиги Европы динамовцы 24 октября на выезде сыграют с итальянской "Ромой", цвета которой защищает украинский форвард Артем Довбик.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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