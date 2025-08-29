Шовковский прокомментировал вылет "Динамо" из квалификации Лиги Европы

Александр Шовковский / © ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против израильского "Маккаби" Тель-Авив, в котором "бело-синие" победили со счетом 1:0, но уступили 2:3 по сумме двух встреч.

– "Динамо" выбыло сначала из Лиги чемпионов, а потом и из Лиги Европы, уступив далеко не самым сильным командам. Кто, по вашему мнению, виноват в таком результате?

– Мы уступили команде, которая будет играть в основном этапе Лиги Европы. Если вы считаете ее недостаточно сильной… Безусловно, результат зависит от главного тренера и действий команды на футбольном поле. Если говорить о сегодняшнем противостоянии, мы проиграли его в первом матче после удаления и ошибок, которые допустили, когда пропустили два мяча. Имели возможность сегодня отыграть это отставание, но нам не хватило индивидуального мастерства во время реализации. Поэтому такой результат.

Вы говорите, что мы ни разу не проиграли "Маккаби" Тель-Авив в предыдущих встречах, но нельзя сравнивать те времена с нынешними, когда в стране идет война. Сегодня ночью был один из сильнейших обстрелов Украины, в результате которого погибли на данный момент 23 человека, и завалы продолжают разбирать. Когда мы проснулись утром, сначала читали и смотрели новости, общались со своими близкими и должны были играть в такой ситуации. Вы сравниваете совершенно разные времена и игры с "Маккаби", которые были 10 лет назад и больше. Я думаю, что это неправильно.

Если вы заметили, сегодня мы вышли на поле с повязками на руках в знак поддержки наших людей и уважения, поскольку в пятницу в Киеве объявлен траур.

– Не совсем ясна была ситуация с выходом на поле Николая Шапаренко, что произошло в этой ситуации?

– У каждого футболиста есть определенные предрассудки. Насколько я понял, судья не выпустил его на поле из-за того, что у него на руке был амулет, который очень важен для него. Поэтому мы не смогли сделать две замены сразу, хотя наш игрок, вместо которого должен был выйти Николай, вышел с поля. Если бы провели эту замену, потеряли бы слот, а он был у нас последним.

– Какие планы у "Динамо" на выступление в Лиге конференций, какие задачи стоят перед командой, ведь она впервые будет играть в этом турнире?

– На каждый матч мы будем настраиваться и максимально делать все возможное. С завтрашнего дня мы будем готовиться к матчу чемпионата Украины, потом будет небольшая пауза, во время которой у нас будет возможность спокойно посмотреть на ситуацию. Уже почти два месяца с тех пор, как мы выехали из Киева, и еще не возвращались", – цитирует Шовковского официальный сайт "Динамо".

Таким образом, "Динамо" выступит в основном этапе Лиги конференций. Израильский клуб вышел в основную стадию Лиги Европы.